Sport TV compra a totalidade dos direitos do Euro 2020 incluindo o sinal aberto

A Sport TV adquiriu “a totalidade dos direitos” de transmissão televisiva do Euro 2020, que inclui “pela primeira vez” os direitos relativos ao sinal aberto. A informação foi avançada pelo presidente executivo da empresa, Nuno Ferreira Pires, em entrevista à Lusa.

Após um “trabalho de vários meses da equipa da Sport TV, em especial da equipa de programas de informação (…) no concurso UEFA para adquirir os direitos de transmissão do Euro 2020, a Sport TV anuncia hoje que adquirimos a totalidade dos direitos para o Euro 2020”, afirmou o gestor. Desconhece-se o valor envolvido na compra dos direitos do Euro 2020.

“A Sport TV será a televisão oficial do Euro 2020 e adquiriu a totalidade dos direitos de transmissão, incluindo o sinal aberto e o sinal fechado, e é a primeira vez na história da Sport TV” que a empresa “adquire a totalidade dos direitos para o Euro”, campeonato europeu de futebol, acrescentou.

A Sport TV tem vindo a garantir a transmissão dos sucessivos europeus e mundiais de futebol. O canal de acesso pago vai ter de intensificar agora uma negociação com os canais generalistas de sinal aberto — SIC, TVI e RTP — para que um deles adquira o direito a transmitir os jogos da seleção.

“Estou certo que por diferentes razões estratégicas, os três canais abertos terão que equacionar transmitir a totalidade dos jogos da seleção nacional. Aquilo que os portugueses esperam é poder acompanhar, jogo a jogo, a renovação do titulo de campeões europeus, e a equipa da Sport TV está já a trabalhar para que isso venha a acontecer”, especificou Nuno Ferreira Pires numa declaração escrita enviada ao Observador.

Questionado pela Lusa sobre a razão pela qual também adquiriu os direitos de sinal aberto, Nuno Ferreira Pires explicou que o objetivo foi garantir que os portugueses tivessem acesso aos jogos da seleção de futebol portuguesa.

“Obviamente [que a Sport TV] iria garantir os direitos de transmissão que tem sempre e que tem renovado”, ou seja, a “promessa aos portugueses que em conteúdo nacional onde joga a seleção nacional e, em particular, numa competição desta magnitude que tem impacto mundial, a Sport TV estava no concurso para adquirir aquilo que sempre adquiriu”, disse.

“Neste caso em concreto, a UEFA entendeu que era fundamental haver uma segunda volta” no que respeita ao sinal aberto, uma vez que os estes canais “não estavam a conseguir corresponder às exigências da UEFA, pelo que a Sport TV entendeu que tinha de dar um passo adicional”, prosseguiu.

