Tenista Gastão Elias eliminado na primeira ronda em Banguecoque

O tenista português Gastão Elias foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do torneio challenger de Banguecoque, ao ser derrotado pelo russo Ivan Gakhov, em dois sets.

O jogador natural da Lourinhã, que esta semana ocupa a 262.ª posição do ranking mundial, até entrou melhor nos dois parciais, mas consentiu em ambos a reviravolta diante do número 390 da hierarquia ATP, perdendo por 6-4, 6-1, ao fim de uma hora e 16 minutos de encontro.

O quadro principal passa agora a ter um único tenista português, com Gonçalo Oliveira, 290.º do ranking, a defrontar na madrugada de quarta-feira o sul-coreano Woo Kwon Soon, 225.º do mundo e 16.º pré-designado no torneio, que esteve isento na primeira ronda.

