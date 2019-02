Underworld, Ben Klock, Amelie Lens e Richie Hawtin vão atuar no próximo Neopop

A organização do festival Neopop, que decorre em Viana do Castelo, anunciou as primeiras confirmações para o cartaz da próxima edição, que vai decorrer entre 7 a 10 de agosto.

Um dos grandes nomes avançados são os Underworld. Formada em 1980 pelo inglês Karl Hyde e pelo galês Rick Smith, a banda tornou-se referência da música eletrónica europeia durante os anos 1990, em parte graças ao impacto do tema “Born Slippy (Nuxx)”, um dos hinos musicais do filme de culto Trainspotting, de 1996.

O último álbum do grupo data de 2016, tem como título Barbara Barbara, We Face a Shining Future e foi nomeado para melhor álbum de música de dança (eletrónica) nos prémios Grammy.

Além dos Underworld, a organização do Neopop confirmou atuações da dupla (2Jack4U), dos DJ e produtores musicais belgas Ben Klock e Amelie Lens, de Zak Khutoretsky (mais conhecido pelo nome artístico DVS1), do inglês John Digweed, da jovem produtora musical e DJ mexicana Lokier e do norte-americano residente em Barcelona Maceo Plex.

A britânica Rebekah, o britânico-canadiano Richie Hawtin, o produtor musical de Birmingham Anthony Child e o português com longa carreira Cisco Ferreira — conhecido pelo nome artístico The Advent e membro da editora de Ben Klock, Klockworks — são as restantes confirmações avançadas esta terça-feira.

