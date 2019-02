Vinhos do Alentejo promovidos em Angola, o 2.º maior mercado de exportação

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) vai realizar, na próxima semana, várias iniciativas de promoção dos vinhos do Alentejo em Angola, que é o segundo maior mercado de exportação, foi divulgado esta terça-feira.

Segundo a CVRA, a “Semana dos Vinhos do Alentejo em Angola” decorre entre os dias 26 e 28 deste mês e inclui a prova anual de vinhos alentejanos em Luanda, duas formações para profissionais de cadeias de grande distribuição e um jantar vínico.

Nos dias que antecedem o momento alto do evento, que é a prova anual, no dia 28, numa unidade hoteleira, os vinhos do Alentejo vão procurar, de acordo com a CVRA, “deixar uma marca pedagógica em Angola”, através de formações lideradas pelo crítico Luís Lopes.

Durante as formações, vão estar em prova algumas “referências de excelência da região” para que os formandos possam “experimentar e diferenciar as particularidades dos vinhos alentejanos”, explicou o mesmo organismo.

A 12.ª edição da prova anual de vinhos do Alentejo enquadra-se no plano de promoção externa que a CVRA tem desenvolvido nos últimos anos, sendo Angola um dos países de atuação.

Angola foi em 2018 o segundo maior mercado de exportação dos vinhos do Alentejo, “contabilizando mais de sete milhões de dólares”, referiu a CVRA.

Ao longo do ano passado, 79 produtores da região exportaram um total de 350 marcas para aquele país africano. Os vinhos alentejanos, segundo a CVRA, são vendidos para 115 mercados internacionais, tendo “a quantidade exportada triplicado nos últimos dez anos”.

Brasil, Angola, Estados Unidos da América, Suíça e Polónia constituem o “top 5 do ranking” dos países importadores dos vinhos alentejanos.

Com oito sub-regiões vitivinícolas (Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vidigueira, Moura, Évora e Granja/Amareleja), o Alentejo, possui cerca de 22 mil hectares de vinha.

