48 novos carros a não perder. Já em Março

Abrimos-lhe as portas do Salão de Genebra, antes que o certame suíço abra portas. O público pode entrar a partir de dia 7 de Março, mas a comunicação social tem entrada franqueada dois dias antes. Contudo, como já vão sendo conhecidas muitas das novidades a apresentar, nada como preparar um roteiro prévio daquilo que vale a pena ver.

Este ano, como habitualmente, há uma quantidade significativa de marcas que optam por não marcar presença neste que é um dos mais importantes certames dedicados ao automóvel e uma referência (quase) incontornável no mercado europeu. Jaguar e Land Rover, a braços com dificuldades financeiras, estão entre os fabricantes que faltam, na ‘companhia’ da Ford, que também está a atravessar um período de fortes cortes. A Volvo, por seu lado, continua a seguir a política de “fuga” aos salões, embora a Polestar escape à regra. E a Opel também não vai, deslocando para a Alemanha (Frankfurt, Setembro) os seus lançamentos mais importantes – incluindo o novo Corsa. Já a Hyundai, ao contrário da Kia (que pertence ao mesmo grupo), optou por também não fazer o avultado esforço financeiro que é necessário para garantir uma presença condigna num salão…

À espera de retorno estarão todos os outros fabricantes que ‘assentam praça’ no Palexpo, apontando armas, sobretudo, àquilo que julgam ser as mais recentes tendências ou necessidades dos consumidores. Prova disso é que, se percorrer a galeria, verá que a oferta se concentra sobretudo nos SUV, seja com motores de combustão, híbridos ou eléctricos. Também se percebe uma clara aposta na electrificação – a BMW é disso um bom exemplo – e uma viragem para novos conceitos de mobilidade, servidos por veículos com uma estética algo estranha e uma autonomia a condizer, no sentido de acanhada. Curiosamente, enquanto uns apostam na mudança e no futuro, outros celebram o passado. Há uma série de edições especiais criadas especificamente para realçar a história dos construtores ou do próprio modelo. Veja como convivem em sintonia todos estes contrastes, percorrendo a fotogaleria que organizámos por ordem alfabética.

