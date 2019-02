BPI diz cumprir novos rácios mínimos exigidos pelo BCE a partir de 2019

O Banco BPI informou esta quarta-feira que cumpre os novos rácios mínimos exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE) para 2019 em matéria de CET1, Tier 1 e rácio total.

“Tendo em conta os rácios observados em 31 de dezembro de 2018, o Banco BPI cumpre os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (‘Common Equity Tier 1’), Tier 1 e rácio total”, refere a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, de acordo com a decisão do BCE no âmbito do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (SREP, do inglês Supervisory Review and Evaluation Process), o requisito de Pilar 2 para o Banco BPI em 2019 passa a ser de 2%, o que representa uma redução de 0,25 pontos percentuais face a 2018.

Em causa está a decisão do BCE sobre os requisitos mínimos prudenciais de fundos próprios que deverão ser respeitados pelos bancos a partir de01 de janeiro de 2019, tendo por base os resultados do SREP.

