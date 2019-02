Cartão do Cidadão vai sofrer alterações para ser igual ao dos restantes países da UE

O Cartão do Cidadão vai mudar. As alterações serão residuais e poderão ser observadas já a partir de 2021, ano limite para que se atualize o formato de todos os documentos de identidade na União Europeia. Uma obrigação que decorre de uma norma aprovada esta quarta-feira no Parlamento Europeu. Em Portugal, as mudanças mais visíveis serão apenas duas: a mudança do posicionamento da fotografia – que vai passar do lado direito para o esquerdo – e a inclusão da bandeira da UE.

O documento português vai ainda ser reforçado com uma maior proteção dos dados pessoais. Os Estados-membros terão dois anos para começar a fazer circular as novas versões. A substituição vai ocorrer na altura em que se fizer a renovação do Cartão do Cidadão e não terá qualquer custo acrescido para os contribuintes.

“O Cartão de Cidadão português manterá a sua identidade nacional e elementos gráficos que o distinguem dos cartões de identidade dos demais Estados Membros”, adianta o Ministério da Justiça através de comunicado. Vão ainda manter-se “as funcionalidades eletrónicas já em uso desde o seu arranque (há 12 anos), nomeadamente em termos de autenticação e assinatura eletrónica qualificada, sendo aliás internacionalmente reconhecido como um modelo”, acrescenta o Governo.

Outra alteração que também vai afetar o caso português tem a ver com a designação do documento. Mas apenas em língua inglesa, já que em vez de “citizen card” será conhecido como o dos restantes países da UE: “identity card“. Em português vai manter a sua designação original – Cartão do Cidadão.

A norma deve ser publicada até maio e entra em vigor dois anos depois. Ou seja, prevê-se que em maio de 2021 já só sejam emitidos documentos de identidade que correspondam ao novo formato. No entanto, os Estados-membros são livres de aplicar a esta norma antes dessa data.

