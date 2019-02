Clássico entre FC Porto e Benfica disputa-se no sábado

Foi divulgado esta quarta-feira o calendário da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O destaque vai para o grande jogo da jornada, entre o FC Porto e o Benfica, a realizar no Estádio do Dragão.

O jogo entre os “dragões” (líder do campeonato) e as “águia”s (segundo classificado), separados por um ponto, tem início marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.

A seguir ao Clássico, O Sporting de Braga, terceiro classificado, joga no domingo, em casa do Rio Ave, no mesmo dia em que o Sporting, quarto posicionado, recebe o Portimonense, de acordo com o programa da 24.ª ronda, divulgado esta quarta-feira no site oficial da Liga de clubes.

Programa da 24.ª jornada:

Sexta-feira, 01 mar:

Desportivo das Aves – Boavista, 20:30

Sábado, 02 mar:Nacional – Tondela, 15:30

Moreirense – Vitória de Setúbal, 18:00

FC Porto – Benfica, 20:30

Domingo, 03 mar:

Desportivo de Chaves – Santa Clara, 15:00

Belenenses – Feirense , 15:00

Rio Ave – Sporting de Braga, 17:30

Sporting – Portimonense, 20:00

Segunda-feira, 04 mar:

Vitória de Guimarães – Marítimo, 20:15

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler