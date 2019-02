Da cozinha sem pinças aos chefs sem tatuagens: Quem são os novos melhores do mundo na restauração?

Pela primeira vez, distinguiram-se restaurantes e chefs de todo o mundo no World Restaurant Awards, em Paris, na passada segunda-feira. Este evento foi criado por Joe Warwick e Andrea Petrini com a premissa de manter na ribalta os melhores e também valorizar os mais “humildes”, dando resposta à versatilidade de um público cada vez mais “obcecado por comida, bebida e viagens”. Os dois antigos membros do The World’s 50 Best Restaurants – outra entidade que premeia os melhores restaurantes mundiais -, muniram-se de 100 jurados, de 37 países, que elegeram o restaurante do ano, o melhor prato clássico, passando até pela melhor conta de Instagram ou o melhor chef sem tatuagens, entre outros. Restaurantes de 10 países, distribuídos por quatro continentes, foram distinguidos nas 18 categorias a concurso. A comitiva portuguesa — nunca houve tantos nomeados lusos para prémios de restauração — foi representada pelos cachorros do Gazela, o The Yeatman (ambos no Porto), a Cervejaria Ramiro, o Prado (ambos de Lisboa) e pelo projeto do The Presidential.

O restaurante Wolfgat, na África do Sul, foi o grande vencedor da noite. Especializado no que há de disponível na região costeira de Paternoster, a pouco mais de uma hora da Cidade do Cabo, venceu nas categorias de Restaurante do Ano e na de “Off-Map Destination”, destinado a restaurantes mais remotos. O júri justificou a escolha pelo “balanço perfeito entre criatividade e acessibilidade” e destacou ainda o facto do restaurante se centrar na confeção de produtos locais.

Na categoria de restaurantes em que não é necessária uma reserva prévia, o Mocotó, no Brasil, foi distinguido. Localizado no norte de São Paulo, a restaurante mereceu destaque pela “humildade e acessibilidade”. Em França ficaram dois prémios de relevo. O Le Clarence, em Paris, foi galardoado com o prémio afeto à criatividade na cozinha e o La Mère Brazier, em Lyon, foi o vencedor na categoria dos restaurantes com mais de 50 anos — já tem quase o dobro, 98.

Um festival de comida confecionada por refugiados também foi premiado. O prémio Evento do Ano foi para o Refugee Food Festival, no qual restaurantes de várias cidades europeias abrem as suas cozinhas a chefs refugiados, uma iniciativa com o apoio da Agência de Refugiados das Nações Unidas.

[Vídeo de apresentação do Wolfgat, o restaurante do chef Kobus van der Merwe que fica na África do Sul]

Houve também espaço a categorias inovadoras, como a do melhor chef sem tatuagens ou a melhor conta de Instagram do ano. Alain Ducasse, um chef francês foi o vencedor numa categoria que destacava os chefs que não usam os corpos como “telas” e Alain Passard – também francês – viu a sua conta de Instagram premiada pelas fotografias e vídeos que partilha.

Nenhum restaurante português foi premiado, mas seis receberam nomeações. Em Lisboa, o destaque vai para o restaurante Prado, que foi nomeado para duas categorias: melhores restaurantes que abriram entre setembro de 2017 e setembro de 2018 e, ainda, restaurantes que não utilizam pinças no momento do empratamento — uma forma sarcástica de valorizar o informalismo. Também em Lisboa, a Cervejaria Ramiro estava nomeada na categoria de restaurantes com, pelo menos 50 anos e o restaurante Feitoria, na categoria de Trolley do Ano, pelo compromisso e alta qualidade do seu serviço à mesa (tem um carro de queijos, o famoso prato em que cabeças de carabineiro são prensadas ao lado do cliente, etc…). Já no que diz respeito ao Porto, houve três nomeados: o cachorro quente do Gazela estava nomeado na categoria de Especialidade da Casa, o The Yeatman pelos vinhos tintos e, por fim, o The Presidential, na categoria de Evento do Ano.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler