e-tron percorre pista de ski. Mas ao contrário

No mundo do ski alpino, a pista de Streif, na estância austríaca de Kitzbühel, é tida como a mais difícil e, por isso mesmo, a mais respeitada. Anualmente recebe uma das competições integradas no campeonato do mundo de ski, na difícil disciplina de downhill, mas a sua inclinação por vezes monstruosa – chega a atingir num local 85% – enche de felicidade todos os atletas que conseguem chegar inteiros lá abaixo.

Consciente da popularidade de Streif e das suas impressionantes inclinações, a Audi decidiu levar o e-tron, o seu novo SUV eléctrico, para subir – o termo deveria ser escalar – a zona mais inclinada da pista de downhill. É claro que, para vencer uma inclinação de 85%, sobre neve e gelo, o e-tron foi alvo de algumas melhorias, tendo em vista revelar-se à altura do desafio.

A alteração mais evidente no eléctrico da marca alemã foi a montagem de pneus de neve, onde foi instalada uma imensidade de pregos de uma dimensão acima do que é legalmente permitido, mesmo em competição. Menos visível, mas não menos importante, foi o reforço da motorização, pois se o e-tron normal tem um motor à frente e outro atrás, fornecendo um total de 370 cv (ou 408 cv durante apenas 8 segundos), neste caso beneficiou de mais um motor no eixo traseiro, elevando a potência total para 503 cv. Além do incremento da potência, também a força da mecânica disparou, atingindo agora 8.920 Nm às rodas. Além de tudo isto, o e-tron usufrui ainda de um novo sistema de gestão, de forma a lidar mais facilmente com a íngreme subida, além de rollbar, assentos de competição e um cabo de segurança, para segurar o Audi caso parasse a meio da subida.

Para conduzir Streif acima, a Audi foi buscar Mattias Ekström, piloto da casa no Rallycross, campeão no DTM e homem conhecido por não virar as costas a desafios. E segundo afirmou o ás do volante sueco, é mais seguro subir o Streif de e-tron do que descê-lo de ski.

