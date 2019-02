Espanha. Mulher morre após comer em restaurante com estrela Michelin

Uma pessoa morreu por intoxicação alimentar depois de ter comido no RiFF, um restaurante espanhol galardoado com uma estrela Michelin, noticia o El Pais. O Departamento da Saúde em Espanha está a investigar o caso após terem sido detetados outros 18 casos de mal estar gástrico e intestinal em clientes do restaurante. Em comunicado, o RiFF confirmou que vai permanecer de portas fechadas enquanto não se descobrir a origem do problema. Mas as inspeções preliminares não detetaram qualquer anomalia no estabelecimento.

A vítima mortal era uma mulher de 46 que tinha ido ao restaurante com o marido e com o filho a 16 de fevereiro. Depois da refeição, já em casa, a mulher começou a ter vómitos e diarreias e acabou por morrer durante a madrugada. O marido e o filho apresentaram os mesmos sintomas, mas num quadro menos preocupante e agora estão livres de perigo. No entanto, outras 18 pessoas queixaram-se de desconforto gastrointestinal leve nesse mesmo dia.

Ana Barceló, responsável pelo Departamento da Saúde em Valência, explicou que “entrevistaram-se 46 clientes que comeram no restaurante entre 13 e 16 de fevereiro e 18 deles apresentaram um quadro clínico coincidente com diarreia e vómitos com aproximadamente 24 horas de evolução”. “A sintomatologia é leve e com boa evolução. As amostras que foram recolhidas nos últimos dias já foram enviadas para o Instituto Nacional de Toxicologia”, disse ela ao El País.

Os inspetores começaram por fazer uma primeira inspeção ao restaurante mas “parece que está tudo normal”, afirmou Ana Barceló. Entretanto também já foram recolhidas amostras dos alimentos utilizados em meados de fevereiro pelos cozinheiros do estabelecimento. Foram essas as amostras que foram enviadas para serem estudadas no Instituto Nacional de Toxicologia. Os resultados devem revelar a origem da intoxicação alimentar.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler