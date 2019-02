FC Porto consegue reviravolta, vence clássico com Benfica e mantém liderança do Campeonato

Depois do polémico empate da Oliveirense na Luz, com um golo não validado no final que daria o triunfo ao conjunto de Oliveira de Azeméis nos instantes finais, o FC Porto assumiu a liderança e foi nessa condição que, já com o técnico Guillem Cabestany de regresso ao banco após castigo, recebeu o Benfica em mais um clássico no hóquei em patins, onde os encarnados chegavam ao Dragão obrigados a ganhar para poderem ainda acalentar algumas esperanças em relação ao título. Ao intervalo, os encarnados venciam e parecia que o Campeonato estava relançado a quatro (junta-se ainda o campeão Sporting) mas, com uma segunda parte mais forte e aproveitando as situações de power play, os azuis e brancos deram a volta e ganharam por 5-3.

Sabendo da importância que uma vitória teria para as contas até ao final da temporada, o FC Porto teve uma dinâmica forte desde início com constantes saídas rápidas para o ataque que conseguiram isolar Gonçalo Alves e Rafa por mais do que uma vez. Pedro Henriques, uma, duas, três, quatro vezes, esteve sempre a grande nível, adiando o golo inaugural por largos minutos enquanto o Benfica também tinha as suas oportunidades, em meias distâncias de Casanovas e combinações ofensivas entre Adroher e Lucas Órdoñez. Assim, foi preciso esperar até aos dez minutos para surgir o 1-0, no seguimento de um fantástico passe de Rafa a isolar Telmo Pinto perante a defesa subida dos encarnados que, desta vez, não deu hipóteses ao internacional português.

Curiosamente, e em desvantagem, o Benfica conseguiu ter aí o seu melhor período, reagindo bem ao golo inaugural e chegando mesmo à vantagem até ao intervalo: primeiro foi Carlos Nicolia, apanhando a defesa portista em contra pé para surgir também isolado em frente a Nelson Filipe para o empate (18′) depois de Gonçalo Alves ter falhado um penálti (17′); depois foi Órdoñez, num livre direto bem transformado um minuto depois de Cocco ter falhado para o FC Porto. Quase em cima do descanso, num lance caricato, um elemento do banco dos encarnados atirou um stick para a pista depois de Pedro Henriques ter perdido o seu e foi o técnico Alejandro Domínguez a ser sancionado com cartão azul.

Hélder Nunes não conseguiu transformar também esse livre direto mas o FC Porto iria aproveitar da melhor forma a situação de power play logo no arranque do segundo tempo, com Rafa a empatar o encontro com um indefensável remate cruzado. Estava dado o mote para a reviravolta, que ainda assim só surgiu à terceira: Gonçalo Alves não conseguiu transformar mais um penálti (3′), Rafa desperdiçou um livre direto na sequência de um cartão azul a Nicolia (5′) mas, de novo em situação de power play, Hélder Nunes fez o 3-2 num remate que sofreu ainda desvios antes de entrar na baliza de Pedro Henriques (6′).

Esse seria um lance determinante para mudar por completo um encontro que o FC Porto sentenciou poucos minutos depois, com Hélder Nunes a apontar o 4-2 de penálti (12′) e Reinaldo Garcia a aumentar para 5-2 a seis minutos do final, pouco antes de Hugo Santos sair do banco para desperdiçar mais um livre direto pela 15.ª falta do Benfica, numa altura em que os jogadores das águias iam protestando cada vez mais com as decisões tomadas pela dupla Joaquim Pinto-Pedro Silva. Jordi Adroher, a três minutos do fim, ainda reduziu para 5-3 de livre direto depois da 15.ª falta dos dragões, houve ainda mais três azuis a Nicolia, Rafa e Gonçalo Alves mas Órdoñez, a um minuto do final, permitiu a defesa de Nelson Filipe a novo livre direto.

Com este resultado, o FC Porto manteve a liderança do Campeonato com 43 pontos, mais um do que Oliveirense (recebeu e venceu o Sp. Tomar por 4-2 com golos de Ricardo Barreiros, Bargalló, Marc Torra e Pablo Cancela) e Sporting (venceu por 9-1 o Valongo, com bis da armada espanhola constituída por Pedro Gil, Toni Pérez e Raúl Marin e também de Vítor Hugo). Já o Benfica manteve o quarto lugar com 32 pontos, agora apenas mais um do que o OC Barcelos que, nesta jornada, empatou na receção ao Oeiras a quatro golos depois de ter estado a ganhar por 4-0 a meio da segunda parte. Na próxima ronda haverá jogo grande em Oliveira de Azeméis entre Oliveirense e Sporting (domingo, 15h), enquanto o FC Porto joga em Tomar (sábado, 18h).

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler