Filho do Valkyrie é “filho da mãe” para adversários

Depois de pôr a Bugatti e a Koenigsegg de cabelos em pé, com o seu hiperdesportivo Valkyrie, a Aston Martin aponta agora armas para marcas como a Ferrari, Lamborghini e McLaren, ao anunciar um modelo mais pequeno, mais barato, mas praticamente com a mesma potência.

Denominado para já “Filho do Valkyrie”, o novo desportivo concebido pela Red Bull e o seu projectista Adrian Newey, mas fabricado pela Aston Martin, terá a sua produção limitada a 500 unidades, mas deverá recorrer a um chassi em que a eficácia em curva anda de mãos dadas com o apuro aerodinâmico. Tudo porque, para esta associação entre o tradicionalista fabricante britânico e a ousada equipa de F1, o objectivo é produzir veículos que sejam os mais rápidos em pista ou em qualquer tipo de estrada, de preferência com curvas.

Com chegada prevista para 2021, o Aston Martin com nome de código 003 – que, segundo alguns rumores, poderá mais tarde ser baptizado Valhalla – foi anunciado com este teaser em que é possível ver a traseira sem grandes asas ou evidência de imponentes apêndices aerodinâmicos. À semelhança do Valkyrie, será o chassi, mais precisamente a sua parte inferior, a assegurar que o veículo se mantém colocado ao asfalto, independentemente do ritmo imposto pelo condutor.

Se para o Valkyrie a Aston Martin-Red Bull encomendou um V12 atmosférico com 6,5 litros à Cosworth, é bem possível que neste novo hiperdesportivo “baratinho” monte uma versão reduzida a apenas 6 cilindros da mesma unidade. Contudo, o V6 recorrerá a um turbocompressor para elevar a potência e o binário, para que o Filho do Valkyrie debite entre 800 cv e 1000 cv. Isto apesar de recorrer a um sistema híbrido, à semelhança do que acontece com o Valkyrie, concebido e fabricado pela Rimac.

Este cocktail explosivo, que a Aston Martin pensa poder bater em pista o próprio Valkyrie, ao ser mais pequeno e leve, vai revelar-se um verdadeiro “filho da mãe” para a Ferrari, Lamborghini e McLaren, uma vez que não só usufrui de mais potência como ainda possui um chassi que promete ser mais eficaz, ou não tivesse ele uns pozinhos de tecnologia usada na F1.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler