Grupos central e oriental dos Açores sob aviso laranja devido a vento forte

Os grupos central e oriental dos Açores estão esta quarta-feira sob aviso laranja devido à previsão de vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, no grupo oriental (ilhas de S. Miguel e Santa Maria) o aviso laranja vai estar em vigor até às 15h00 esta quarta-feira (16h00 em Lisboa) e no grupo central (ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira) até às 10h00. Estes grupos estão também sob aviso amarelo devido à precipitação (até às 00h00 de quinta-feira) e trovoada (até às 18h00 desta quarta-feira).

O IPMA colocou também o grupo ocidental (Flores e Corvo) sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste até oito metros de altura significativa até às 00h00 de quinta-feira. O grupo ocidental está também sob aviso amarelo até quinta-feira, devido ao vento.

O aviso laranja é o segundo mais grave e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, o segundo menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no grupo ocidental céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, descida da temperatura do ar e períodos de chuva, que poderá ser forte na madrugada, passando a aguaceiros que poderão ser de granizo para o fim do dia e possibilidade de trovoadas. Está também previsto vento sudoeste forte a muito forte com rajadas até 110 km/h na madrugada, rodando para oeste e tornando-se fresco para o fim do dia.

Para o grupo central prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, possibilidade de trovoadas e períodos de chuva, que poderá ser forte na madrugada e manhã, passando a aguaceiros. A previsão aponta ainda para vento sudoeste forte a muito forte com rajadas até 110 km/h na madrugada e manhã, tornando-se moderado a fresco e soprando temporariamente de oeste.

No grupo oriental prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, que poderá ser forte, possibilidade de trovoadas e vento sudoeste forte a muito forte com rajadas até 110 km/h, tornando-se moderado a fresco e soprando temporariamente de oeste.

No que diz respeito às temperaturas, em São Miguel vão variar entre os 12 e os 18 graus Celsius, em Angra do Heroísmo entre os 13 e os 18, na Horta entre os 12 e os 17 e em Santa Cruz das Flores entre 11 e os 17 graus.

