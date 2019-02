Lucro dos CTT cai 28% com custos de reestruturação

O lucro dos CTT recuou 28% no ano passado, face a 2017, para 19,6 milhões de euros, “influenciado pelas indemnizações pagas por rescisão de contratos de trabalho por mútuo acordo”, divulgou a empresa. As receitas operacionais do grupo cresceram 1,4% para 704 milhões de euros, impulsionadas pelo Banco CTT e pelo correio expresso e de encomendas associado às compras online. Já os serviços financeiros continuam em queda, 23,4%, tal como tráfego postal endereçado que baixou 7,6%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) reportado do Banco CTT subiu 3,1% para 18,1 milhões de euros negativos, enquanto o recorrente diminuiu 15,8% para 17,3 milhões de euros negativos.

Os rendimentos operacionais subiram 1,4% no período em análise, para 708 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ficou quase inalterado, ao avançar ligeiros 0,6% para 90,4 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais recorrentes do Banco CTT subiram 27% no ano passado, face a 2017, para 23,6 milhões de euros, “sobretudo alavancado pelo crescimento da margem financeira (aumento de 4,5 milhões de euros), anunciaram esta quarta-feira os CTT.

No ano passado foram abertas mais 122 mil contas, para um total de 348 mil, referem os CTT, que apontam “o robusto crescimento dos depósitos de clientes para cerca de 884 milhões de euros (+42,8%) e o crescimento da carteira de crédito habitação para 238,4 milhões de euros (+172,4 milhões de euros do que em 2017 de carteira líquida de imparidades) e de produção de crédito ao consumo de 41,6 milhões de euros (+15%)”.

A integração da Payshop no banco, em janeiro do ano passado, contribuiu com 6,8 milhões de euros de rendimentos nas soluções de pagamento, uma subida de 3,7%.

