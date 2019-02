Observador já envia newsletters através do WhatsApp

O Observador regressou ao WhatsApp e está a enviar duas das suas newsletters por mensagem. Agora já pode receber a newsletter 360º, com as notícias que marcam a atualidade pela manhã, e a Hora de Fecho, com o resumo do que mais importante aconteceu no dia, através da plataforma de mensagens instantâneas. A ideia é reunir os melhores conteúdos da manhã e da tarde e surpreender os leitores em dois momentos do dia. Tudo o que precisa de fazer é subscrever o novo canal no WhatsApp.

Para começar a receber as newsletters também no WhatsApp, primeiro deve clicar neste link e a seguir ler e aceitar a política de privacidade. O passo seguinte é abrir a aplicação do WhatsApp no seu telemóvel e guardar o contacto que lhe aparece como “Observador”. Por último, envie a mensagem que surgiu no visor e que foi pré-definida por nós. E já está: a partir desse momento, já vai poder receber as newsletters do Observador não só no e-mail, mas também através do WhatsApp.

A iniciativa surge depois de o Observador ter testado este formato durante a Web Summit 2018 e na Convenção do Bloco de Esquerda. Durante esses dias, os subscritores receberam por mensagem no WhatsApp os conteúdos desenvolvidos ao longo dos eventos. Agora, o formato cresceu e o Observador, eleito o melhor jornal generalista português em 2018, apresenta-lhe uma nova maneira de ter acesso às notícias do dia.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler