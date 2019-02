Ordens católicas admitem encobrimento de abusos sexuais

Na manhã desta quarta-feira, institutos e congregações católicas espalhados pelo mundo publicaram, de acordo com uma notícia divulgada pelo jornal El País, uma declaração conjunta na qual admitem um encobrimento de casos de abusos sexuais. A iniciativa surge a poucas horas da realização de uma cimeira histórica, a ocorrer esta quinta-feira, com o intuito de abordar os casos de abusos a menores por parte de membros da igreja.

No documento em causa, estas instituições revelam que, perante o conhecimento de vários casos de abuso, ignoraram a situação e admitem um sentimento de vergonha em relação a esse comportamento. “Baixamos as nossas cabeças com vergonha ao perceber que esse abuso ocorreu nas nossas congregações e ordens e na nossa Igreja”, lê-se na declaração. No documento as entidades também reconhecem ter ignorado vários casos que afetavam as ordens e congregações católicas em causa, e aos quais não deram resposta, prometendo mudar no futuro: “Prometemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ouvir melhor os sobreviventes, reconhecendo humildemente que nem sempre o fizemos.”

Esta poderá ser uma forma destas entidades “limparem a sua imagem” a tempo da cimeira que se realiza no Vaticano esta quinta-feira, 21 de fevereiro. Em várias partes da declaração divulgadas pelo El País, pode ler-se a vontade e urgência em mudar o cenário atual de abusos sexuais no seio da igreja católica: “Comprometemo-nos a caminhar com aqueles a quem servimos, avançando com transparência e confiança, honestidade e sincero arrependimento.”

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

