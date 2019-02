Os Samsung Galaxy fazem 10 anos. E são estas as novidades

Em 2009, a Samsung apresentou o primeiro smartphone da gama Galaxy. Agora, 10 anos depois, está em São Francisco, na Califórnia, a apresentar os novos Galaxy S10 no evento anual em que anuncia os novos produtos. Além desta gama de smartphones, a empresa sul-coreana deve apresentar novidades sobre o primeiro telemóvel com ecrã dobrável da marca, entre outras novidades. Vamos atualizar este artigo à medida que Dj Koh, presidente executivo da Samsung, revela os novos produtos.

Às 11h00 locais (19h00 de Lisboa), começa o evento no Bill Graham Civic Auditorium. O espaço escolhido é já uma afirmação da marca, por ser onde Steve Jobs, fundador de uma das principais empresas concorrentes, a Apple, apresentou o computador Apple II e modelos dos iPhone. Numa altura em que a Apple começa a descer o número de vendas e outros concorrentes fazem frente à marca sul-coreana, como a Huawei, a Samsung deve apresentar não um, mas sim três novos modelos da gama S10, os seus smartphone topo de gama.

Ao contrário dos últimos anos, em que a Samsung juntou o evento de lançamento de novos smartphones da gama Galaxy ao Mobile World Congress, que se realiza em Barcelona na próxima semana, a empresa quis destacar-se do local ao fazer este evento nos Estados Unidos, e não em Espanha. Contudo, é aqui que a Samsung dá o tiro de partida para duas semanas que prometem muitas novidades para a indústria mobile.

Várias fugas de informação na última semana revelaram que a Samsung vai continuar a apostar no “ecrã infinito” de canto a canto, sem botões no visor, e vai abdicar no entalhe no topo do ecrã para ter apenas um furo para a câmara frontal. Além destas novidades, os novos equipamentos devem vir equipados com os ecrãs AMOLED, uma tecnologia patenteada pela marca (e utilizada pela Apple, por exemplo), que oferece as imagens mais nítidas em smartphones.

Em agosto, a Samsung apresentou o Galaxy Note 9, num evento em Nova Iorque que também teve novos smartwatches Galaxy e uma coluna inteligente. Além de novos smartphones, a marca deve revelar esta quarta-feira, como fez em 2018, outros produtos, como novos auriculares sem fios e um novo modelo de relógio inteligente, entre outras novidades.

