Ponha aqui os olhos. São 200 milhões em Model 3

Os navios especializados no transporte de automóveis e camiões, os conhecidos rol-on/roll-off, ou RoRo, são a forma mais eficiente de transportar automóveis, poupando dias em cada uma das operações, tanto de carga, como de descarga. É exactamente a esta classe de navios que a Tesla, à semelhança de outros construtores, está a recorrer para deslocar os seus veículos entre o porto de São Francisco, nos EUA, e Zeebrugge, na Bélgica.

4000 Tesla cars loading in SF for Europe pic.twitter.com/BODbSzo3Fr — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Numa fase em que a Tesla, segundo a Bloomberg, já está a fabricar a um ritmo entre 6.000 e 7.000 unidades por semana, atingindo picos de 8.000 – variando segundo a complexidade das versões a produzir –, o construtor americano elevou para 4.000 por semana o número de veículos com destino à Europa, com Elon Musk, o CEO da marca, a postar no Twitter uma foto a confirmar o sucesso. E cerca de 30.000 Model 3 por mês (8.000/semana) é mais do que a Jaguar fabrica por ano de I-Pace, ou que a Audi, Porsche e Mercedes pretendiam produzir anualmente dos seus eléctricos e-tron, Taycan e EQC. O que não deixa de ser impressionante para um pequeno fabricante que apenas fabricou integralmente o seu primeiro automóvel em 2012.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Num outro tweet, Musk recorda que a Tesla fabricava zero carros em 2011 e que, no final de 2019, vai atingir 500.000 unidades. É um facto que em 2011 a Tesla não produzia automóveis, pois entre 2008 e 2012 vendia Lotus Elise, fabricados em Inglaterra e depois enviados para a Califórnia sem mecânica, onde a Tesla montava toda a electrificação.

Por outro lado, no final de 2019, a marca americana deverá estar a produzir 10.000 veículos por semana de Model 3, o que facilita atingir o objectivo de 400.000 unidades por ano exclusivamente do seu modelo mais barato, com as restantes 100.000 viaturas a ficarem a cargo dos habituais Model S e Model X.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler