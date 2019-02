PS quer debates entre cabeças de listas dos partidos com assento no Parlamento Europeu

O “número um” do PS às eleições europeias, Pedro Marques, afirmou esta quarta-feira querer debates com todos os cabeças de lista de partidos com assento no Parlamento Europeu, considerando-os mesmo essenciais para o combate à abstenção.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa através de uma nota do gabinete do cabeça de lista dos socialistas às eleições de 26 de maio próximo.

Pedro Marques considerou que a realização desses debates é importante “por entender que discutir as questões europeias pode ser mais um fator de esclarecimento dos portugueses”.

Ao mesmo tempo contribuirá para fazer face a um dos grandes adversários de todos os partidos, a abstenção”, justifica-se na mesma nota.

O candidato do PS manifesta-se disponível para debates “a partir do dia 15 de abril, data limite para a formalização das candidaturas” às eleições europeias.

