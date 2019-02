Uma árvore num quadro de Da Vinci pode ter uma mensagem escondida sobre a origem da Terra

Por vezes basta olhar duas vezes para encontrar novos elementos numa obra de arte que podem ter diversos significados. Foi o que aconteceu a Kelly Grovier, que descobriu um pormenor em comum nas duas versões do quadro da Virgem do Rochedo, de Leonardo Da Vinci: uma árvore.” Aparece abaixo da mão de Maria, ligeiramente transformada de versão para versão. As folhas onduladas da árvore aparentemente inofensiva são moldadas de tal forma que sobressaem precisamente os contornos de uma concha de vieira aberta”, escreve o poeta e crítico cultural americano na BBC. Para Grovier, mais do que um elemento artístico, esta árvore pode ser uma pista que leva a reconsiderar a evolução e origem do planeta Terra.

O crítico chama a atenção para as duas versões da pintura, criada entre 1483 e 1508, sendo que uma se encontra no museu Louvre, em Paris e a outra pode ser encontrada no The National Gallery, em Londres. A primeira a ser concluída por volta do ano de 1486, tendo a segunda versão sido terminada em 1508. O detalhe leva a desafiar “a conceção da Igreja sobre a criação do mundo”, defende Grovier. As diferenças de cor das duas versões saltam à vista, fora isso ambas partilham a mesma composição e os mesmos elementos.

Por detrás do significado do quadro está uma tradição criada pelo povo que diz que Jesus e o profeta João Batista se encontram por acaso quando ainda são crianças que fugiam do Massacre dos Inocentes — a execução de todas as crianças do sexo masculino ordenada por Herodes, o Grande. Agrupados na pintura, as quatro figuras da obra (Jesus, João, Maria e Uriel) aparecem encostadas a um conjunto irregular de rochas elevadas.

Um outro pormenor destacado por Kelly Grovier é a tendência de Da Vinci para colocar elementos relacionados com a flora nas suas obras. No caso da árvore, poderia facilmente ser entendida como nada mais do que uma simples e direta sombra das folhas que são lançadas diante de Cristo ao chegar a Jerusalém no domingo anterior à sua crucificação. Porém, ao explorar os cadernos de notas do pintor, o especialista em arte acredita que “as folhas da árvore sejam idênticas aos raios encontrados dentro de uma concha de vieira — um símbolo associado não apenas a Maria, mas especificamente à doutrina da Imaculada Conceição.”

Grovier chama a atenção para outro pormenor com o objetivo de nos levar a compreender a sua lógica de interpretação: no centro das duas versões da obra, destaca-se uma jóia polida na capa que Maria tem vestida e que evita que a mesma escorregue pelos seus ombros. A pedra no meio dessa jóia, que é rodeada por vinte diamantes, está, de acordo com Grovier, relacionada com a palma da mão de Maria, levando a que desviemos o nosso olhar diretamente das pérolas para a árvore que representa a concha de vieira aberta.

Além disto, na segunda versão do quadro da Virgem do Rochedo, Da Vinci acrescentou à figura de João uma cruz, que, no entender de Grovier, “amplifica o significado da árvore na narrativa da pintura que está em Londres. A colisão da cruz inclinada com a árvore, contra a qual parece descansar, representa o brutal aparafusamento das palmas das mãos de Cristo na cruz durante a crucificação.”

Por fim, Kelly Grovier explica as implicâncias religiosas que podem surgir da interpretação destes elementos presentes na obra. “Ao ocultar nas suas pinturas uma alusão à alegação herética de que as conchas encontradas nas montanhas são evidência de que os ensinamentos da Igreja sobre a criação da Terra eram equivocados e supersticiosos, Leonardo deixou através da sua obra vulneráveis ​​às acusações de heresia.”

