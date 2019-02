Uma duquesa em Nova Iorque. Meghan Markle reuniu os amigos para o seu “chá de bebé”

Depois do anúncio da gravidez em outubro do ano passado, e das atualizações quase diárias sobre o aguardado bebé real, faltava o momento do “baby shower”. A festa que antecipa a chegada do primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry decorreu em Nova Iorque, no The Mark Hotel, segundo avança o Telegraph. Esta terça-feira, de acordo com o jornal inglês, entre 15 a 20 amigos marcaram presença na suite mais cara do hotel de cinco estrelas, para um momento que já faria parte dos planos da norte-americana.

A duquesa de Sussex marcara uma viagem de cinco dias para o seu país de origem, da qual dispensou a habitual comitiva de segurança. Esta viagem teria como intuito visitar amigos ligados à sua antiga atividade, mas acabou por se revelar mais do que uma reunião de velhos colegas na série televisiva “Suits”. De acordo com o Telegraph, tudo teria passado despercebido não fosse uma fonte próxima de Meghan que confidenciou os detalhes desta deslocação à imprensa norte-americana.

The Duchess of Sussex has been spotted at a hotel in New York where it’s believed she is celebrating her baby shower with close friends.



A baby crib was wheeled into The Mark Hotel which is thought to be a gift from one of the guests.#DuchessofSussex #MeghanMarkle pic.twitter.com/uAJtLtvF6U — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 20 de fevereiro de 2019

A duquesa de Sussex terá aterrado em Nova Iorque na passada sexta-feira, dia 15, de acordo com fontes da revista Harper’s Bazaar. Esta é a primeira vez que Meghan se desloca a Nova Iorque depois do casamento e, segundo as mesmas fontes, seria a sua oportunidade para “passar tempo com os amigos e na cidade que adora”. Para além disto, pode ser a última vez que muitos deles a vêm antes de ter o bebé, esperado para abril.

Depois de alguns dias na cidade, no início do dia ontem os jornalistas acorreram às imediações do hotel onde Meghan esteve hospedada e onde decorreu o “baby shower”, testemunhando todas as movimentações. Ao longo da manhã de terça-feira flores e presentes foram entregues e, para além destes, foi também visto um berço, materializando a verdadeira razão de toda a azáfama. Entre os amigos, destaque para a atriz Abigail Spencer que contracenou com Meghan. E para quem adora especular, mesmo sem grande razão para o fazer, a antiga companheira da duquesa pode até ter revelado uma pista sobre o sexo do bebé — tudo por causa do saco que trazia consigo, com um embrulho azul, e que ao contrário dos desejos dos pais, poderia dar a entender que nascerá um menino.

Abigail Spencer Arrives to Meghan Markle’s Baby Shower Holding Blue Gift Bag https://t.co/tFCwaJPNK6 pic.twitter.com/eLxg3bH5Fz — Celebrities Report (@CelebritiesRep) 19 de fevereiro de 2019

A revista People, outra das primeiras publicações a lançar umas luzes sobre o verdadeiro propósito da visita de Meghan, marcou os seus passos durante a viagem. Depois da festa, a revista testemunhou um jantar entre Meghan e a tenista Serena Williams, amiga de longa data. Jessica Mulroney e Markus Anderson, outros dos amigos mais próximos de Meghan, juntaram-se à mesa, depois de terem também marcado presença na festa.

Serena Williams terá sido mesmo, segundo a Vanity Fair, a principal impulsionadora desta reunião. De acordo com a revista, a antiga número 1 do ténis feminino terá também contribuído para um evento que terá custado mais de 170 mil euros e que incluiu uma aula de arranjos florais e múltiplas sobremesas.

A viagem não deverá durar muito mais tempo já que, ainda segundo o Telegraph, Meghan Markle e o príncipe Harry têm agendada uma visita de dois dias a Marrocos, marcada para este fim de-semana.

