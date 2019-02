Watercolour World: 80 mil aguarelas para mostrar como era o mundo antes da fotografia

O ex-diplomata britânico Fred Hohler criou um website para mostrar ao público como é que era o mundo antes da fotografia. WatercolourWorld já tem mais de 80 mil peças de anos anteriores a 1900, mas a pergunta coloca-se. Como é que Hohler conseguiu juntar tantas aguarelas de anos e autores tão diferentes?

O site começou com algumas peças de coleções públicas de museus como o Rijksmuseum, em Amesterdão, o Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque e o Museu das Belas Artes de Orléans, em França. Mas o fundador do site tem mais interesse em coleções privadas. ”As pessoas dizem sempre que não têm nada de especial. Mas depois vou até ao sótão ou às salas de estar delas e descubro tesouros escondidos”, conta Hohler, citado pelo The Guardian.

A coleção que está no Watercolour World é muito abrangente, uma vez que o objetivo é reunir trabalhos de pintores profissionais e amadores de outra época. Hohler suspeita que algumas aguarelas podem pertencer a mulheres que não eram remuneradas e pintavam apenas para deixar pistas e registos de como era o mundo na altura.

Aliás, Hohler diz mesmo que estes quadros ”são ferramentas fundamentais para perceber o presente”, quer em relação a, como a erosão costeira e a perda de fauna e flora, mas também, como as guerras e a ação do Estado Islâmico.

Hohler diz que há milhões de peças que podiam fazer parte da coleção do site e que ”qualquer pessoa com um telemóvel pode enviar uma fotografia de uma pintura histórica para descobrir se alguém mentiu [acerca da obra], e assim completar a imagem que temos do mundo”

No site é possível fazer uma pesquisa minuciosa e procurar obras por continente, país, ano ou autor.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler