A meia dose de esforço valeu o prato cheio (a crónica do Benfica-Galatasaray)

Os últimos anos do Benfica nas competições europeias têm sido algo duros. Depois de duas derrotas em duas finais consecutivas da Liga Europa, a melhor campanha europeia dos encarnados foi já em 2015/16, quando chegaram aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde acabaram eliminados por um Bayern Munique que cairia nas meias-finais com o Atl. Madrid. Daí para cá, uma temporada até aos oitavos de final da Champions e a desastrosa época passada (seis derrotas em seis jogos). Este ano, na fase de grupos da liga milionária, as expectativas não eram animadoras e o 5-1 em Munique com o Bayern deixava antever uma reedição do ano passado. O terceiro lugar no grupo garantiu a Liga Europa e os sete pontos conquistados garantiram o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos de final. O adversário era o Galatasaray e a primeira mão terminou com uma inédita vitória na Turquia (1-2).

Os golos de Salvio e Seferovic em Istambul deixavam descansados os adeptos encarnados, que esta quinta-feira recebiam a equipa de Fatih Terim com a certeza de que o nulo no marcador com que o jogo começaria seria o equivalente a uma vitória. Pelo meio da eliminatória, — além da renovação de contrato de Bruno Lage –, o Benfica foi à Vila das Aves vencer por três golos sem resposta e assegurar o segundo lugar da classificação a apenas um ponto do líder FC Porto: nesse jogo de segunda-feira, Lage voltou à “fórmula Campeonato” e restaurou as titularidades de Gabriel, Samaris, Rafa, Grimaldo e André Almeida, todos poupados na Turquia. Esta quinta-feira, na receção ao Galatasaray, o treinador encarnado decidiu voltar à “fórmula Liga Europa”. Mas só em formato meia dose.

Ficha de jogo Benfica-Galatasaray, 0-0 Segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Ovidiu Alin Hategan (Roménia) Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi (Gabriel, 83′), Gedson, Florentino, Cervi (Rafa, 59′), João Félix (Jonas, 76′), Seferovic Suplentes não utilizados: Svilar, Corchia, Zivkovic, Samaris Treinador: Bruno Lage Galatasaray: Muslera, Mariano, Belhanda, Donk (Gumus, 78′), Badou, Onyekuru (Akbaba, 84′), Luyindama, Marcão, Nagatomo, Feghouli, Diagne Suplentes não utilizados: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Ömer Treinador: Fatih Terim Ação disciplinar: cartão amarelo a Marcão (4′), Jonas (90+3′), Ndiaye (90+3′)

Grimaldo era titular ao invés do jovem Yuri Ribeiro e André Almeida ocupava o lugar que foi de Corchia em Istambul mas Florentino Luís, Gedson Fernandes e Franco Cervi regressavam ao onze inicial. De resto, Ferro voltava a fazer dupla com Rúben Dias, Pizzi era o dono da lateral direita e Seferovic e João Félix os responsáveis pela frente de ataque — mesmo depois de dias de rumores e antevisões que antecipavam o regresso de Jonas à titularidade. Do outro lado, Fatih Terim poupou Nagatomo no jogo para o Campeonato e apostava esta quinta-feira num onze totalmente estrangeiro e sem qualquer jogador turco.

O Benfica entrou mais pressionante e enquanto dono do jogo, com vontade de fazer um golo que arrumasse a eliminatória e que permitisse descansar com bola. Nos primeiros dez minutos, com um claro ascendente na luta do meio-campo e com Cervi e Pizzi endiabrados nos corredores, os encarnados estiveram muito perto do golo em três ocasiões: numa grande combinação entre João Félix e Seferovic, que acabou anulada por falta do suíço; num livre perigoso de Pizzi que passou por cima da baliza de Muslera; e ainda num entrosamento louvável entre Pizzi e Cervi, que acabou com um remate rasteiro e ao lado do argentino. Após dez minutos de maior controlo e inegável superioridade, principalmente no que toca a ultrapassar a primeira linha de pressão adversária, o Benfica tirou ligeiramente o pé do acelerador e entregou aos turcos a responsabilidade da iniciativa.

⏰ 38’ | ???????? Benfica 0-0 Galatasaray ???????? Ferro com 5 acções defensivas e 3 de 4 passes longos certos#UEL #EuropaLeague #SLBGSK pic.twitter.com/otWBYgqTev — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 21, 2019

Belhanda, o melhor dos turcos durante a primeira parte, tentou abrir espaço entre os setores encarnados e lançar Feghouli e Onyekuru nas alas mas Gedson, dono de uma grande exibição nos primeiros 45 minutos, esteve sempre atento e encarregou-se de não permitir a entrada do adversário em zonas de perigo. O período de maior ascendente do Galatasaray foi subtil e não se materializou em nada, já que os homens mais adiantados da equipa turca nunca conseguiram superar a dupla Ferro-Dias, que interditou por completo o acesso à baliza defendida por Vlachodimos. Até ao intervalo, o central Marcão — que chegou à Turquia em janeiro vindo do Desp. Chaves e esteve nos lances dos dois golos do Benfica em Istambul — quase fez um autogolo, quando Seferovic tentava servir João Félix, e Pizzi fez o único remate enquadrado da primeira parte depois de uma grande jogada pela esquerda que começou com um passe genial de Florentino (e terminou com uma defesa igualmente fantástica de Muslera).

⏰ INTERVALO | ???????? Benfica 0 – 0 Galatasaray ???????? 1ª parte sem golos na Luz, com apenas um remate à baliza, pertença das ????#UEL #SLBGSK #EuropaLeague #SLBenfica pic.twitter.com/7p70yS5Ji1 — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 21, 2019

Tal como tinha acontecido na primeira parte, o Benfica entrou para o segundo tempo mais pressionante e dominador, com vontade de inaugurar o marcador e colocar um ponto final nas dúvidas que ainda restavam. Durante cerca de sete minutos, os encarnados asfixiaram o Galatasaray com um futebol entrosado e de posse, um caudal ofensivo de grande nível e transições feitas sempre pelos corredores, com Grimaldo e André Almeida a serem de forma constante o “paciente zero” dos lances. Cervi rematou na esquerda a passe de Pizzi para defesa de Muslera, Seferovic arrancou na direita e tentou assistir João Félix e Rúben Dias esteve a centímetros de desviar um pontapé de canto e fazer o primeiro dos encarnados. A bola não entrou e o Benfica fez o que havia feito antes: baixou ligeiramente as linhas e pôs gelo no jogo.

O Galatasaray aproveitou a redução de velocidade e reorganizou a construção, apanhando em duas ocasiões a defesa encarnada descompensada e mais balançada para o ataque, em lances que só não tiveram perigo porque os turcos falharam constantemente a decisão do último passe. Bruno Lage tirou Franco Cervi e lançou Rafa, numa tentativa de explorar ainda mais o espaço existente nos corredores e apelar às combinações entre o internacional português e Grimaldo e o jogo partiu, com maior desrespeito pela organização tática e com os jogadores turcos a recorrerem de forma crescente ao coração. Sem ser brilhante, o Benfica percebeu que tinha a eliminatória e a passagem aos oitavos de final completamente na mão e geriu o resultado, sem nunca deixar de olhar com bons olhos o golo mas sem arriscar investidas ofensivas que pudessem deitar tudo a perder. João Félix, que apesar de ter tido uma grande oportunidade para marcar e ter demonstrado mais uma vez que se entende às mil maravilhas com Seferovic, esteve abaixo dos níveis a que habituou os adeptos encarnados e somou o terceiro jogo consecutivo sem marcar.

⏰ 65’ | ???????? Benfica 0-0 Galatasaray ???????? João Félix perdeu os 7 duelos que disputou no jogo de hoje e já desperdiçou uma ocasião flagrante#UEL #EuropaLeague #SLBGSK pic.twitter.com/VCY368Hrzr — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 21, 2019

Bruno Lage tirou o jovem avançado para lançar Jonas e Fatih Terim mudou a estratégia para os 15 minutos finais, sacrificando um médio para colocar mais um avançado em campo. A mudança pouco ou nada alterou na partida — para lá de uma grande oportunidade de Diagne, que permitiu a defesa da noite a Vlachodimos — e o Benfica soube manter, gerir e controlar o nulo até ao final, carimbando o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Num jogo sem grandes poupanças no onze mas com grandes poupanças de esforço, os encarnados procuraram o golo mas souberam ver que mais importante do que marcar seria não sofrer. Na semana em que renovou contrato e confiança, Lage empatou pela primeira vez desde que chegou ao comando técnico do Benfica mas o resultado sem golos sabe a vitória.

