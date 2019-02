Açores. Derrocada sem causar danos em estrada em São Miguel

O mau tempo provocou esta quinta-feira de madrugada uma derrocada na estrada regional entre as Furnas e a Povoação, em São Miguel, sem registo de danos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil dos Açores.

O vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Osório Silva, explicou que a derrocada ocorreu cerca das 04h00 locais (mais uma hora em Lisboa) e “ocupou metade da via”, uma situação já alvo de intervenção e resolvida pela Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações.

Apesar de apresentar ligeiras melhorias esta quinta-feira, o mau tempo vai continuar a afetar o arquipélago. No seu mais recente comunicado a Proteção Civil refere que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), se prevê instabilidade associada a uma vasta zona depressionária, podendo ocorrer aguaceiros por vezes fortes, e eventualmente granizo, acompanhados de trovoada.

As ilhas mais afetadas são as dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

