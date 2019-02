As 130 fotos nomeadas para o World Press Photo

Já foram anunciados os nomeados para o World Press Photo, o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do mundo. É uma distinção que reconhece os fotógrafos profissionais pelas melhores fotos desde 1955. Nesta edição há um português entre os nomeados e a fundação introduziu uma nova categoria: a História do Ano do World Press Photo. Agora também já podem ser reconhecidos “os fotógrafos cuja criatividade e habilidades visuais produziram uma história com excelente edição e sequenciamento que captura ou representa um evento ou assunto de grande importância jornalística”, descreve a organização.

Este ano, o concurso contou com 4.738 fotógrafos de 129 países que enviaram quase 79 mil imagens para a Fundação World Press Photo. Deste oceano de fotografias, apenas 43 artistas — vindos da Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Egipto, França, Alemanha, Hungria, Irão, Itália, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Portugal, Rússia, África do Sul, Espanha, Suécia, Síria, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela — foram distinguidos. De acordo com dados da fundação, 14 dos nomeados são mulheres — quase três vezes mais que na edição anterior.

Há seis nomeados para a Foto do Ano do World Press Photo: “Vítimas de um Alegado Ataque com Gás recebem Tratamento em Ghouta” de Mohammed Badra (Síria); “Rapaz de Almajiri” de Marco Gualazzini (Itália); “Estar Grávida depois da Proibição de Natalidade das FARC” de Catalina Martin-Chico (França/Espanha); “O Desaparecimento de Jamal Khashoggi” de Chris McGrath (Austrália); “Rapaz Chora na Fronteira” de John Moore (Estados Unidos); e “Akashinga – Os Corajosos” de Brent Stirton (África do Sul).

Além disso também há três nomeados para a História do Ano do World Press Photo: “A Crise do Lago Chad” de Marco Gualazzini (Itália), “A Caravana de Migrantes” de Pieter Ten Hoopen (Holanda/Suécia) e “A Crise no Iémen” de Lorenzo Tugnoli (Itália).

O português nomeado para um prémio World Press Photo é o fotógrafo Mário Cruz. A imagem “Viver entre o que foi deixado para trás” foi distinguida na categoria Ambiente com uma imagem do rio Pasig em Manila, nas Filipinas. Na imagem, uma criança recolhe material reciclável deitada num colchão cercado por lixo enquanto flutua nesse rio. Mário Cruz é fotojornalista da agência Lusa, mas desenvolveu este projeto a título pessoal sobre as comunidades de Manila que vivem sem saneamento, junto ao rio, rodeadas de lixo.

Os vencedores do concurso serão anunciados na cerimónia a 11 de abril, em Amesterdão (Holanda). Mas pode espreitar todos os possíveis vencedores — mesmo todos — na fotogaleria.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler