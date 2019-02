As surpresas dos 16 avos são os brindes nos oitavos: os adversários do Benfica na Liga Europa

A noite de Liga Europa não teve propriamente muitas surpresas mas, aquelas que teve, até podem agradar ao Benfica, que passa a partir dos oitavos de final a ser o único representante nacional na prova após a eliminação do Sporting frente ao Villarreal (que, pelo que mostrou ao longo dos dois encontros, não parece ser um “tubarão” na próxima fase). Olhando para o quadro de possíveis adversários dos encarnados no sorteio desta sexta-feira (12h), os não cabeças de série surgem como “boas” escolhas.

Na Alemanha, depois do empate sem golos na Rússia, o Krasnodar conseguiu adiantar-se a seis minutos do final com um golo de Suleymanov e o máximo que os alemães conseguiram foi evitar a derrota aos 87′ por Áranguiz, ainda assim insuficiente para fugir à eliminação nos 16 avos de final. Tão ou mais surpreendente, o Rennes conseguiu colocar-se em vantagem frente ao Betis em Sevilha por 2-0 na primeira meia hora (Bensebaini e Hunou), Lo Celso ainda reduziu na primeira parte mas os visitados não conseguiram o golo que dava a passagem, sofrendo o 3-1 nos descontos por Niang. Por fim, também o Slavia Praga teve uma noite inspirada na Bélgica depois do nulo na primeira mão: Trossard ainda deu vantagem ao Genk (10′) mas Coufal (23′), Traoré (54′) e Skoda (64′ e 69′) construíram a goleada dos checos, num dos resultados mais volumosos desta quinta-feira.

No polo oposto, existem já alguns “tubarões”, que passaram de forma convincente esta primeira fase a eliminar da Liga Europa, casos de Valencia, Sevilha (Espanha), Inter, Nápoles (Itália), Chelsea e Arsenal (Inglaterra).

O quadro dos 16 apurados para os oitavos de final da Liga Europa, por coeficiente da UEFA, é o seguinte:

Sevilha (Espanha)

Arsenal (Inglaterra)

Nápoles (Itália)

Chelsea (Inglaterra)

Zenit (Rússia)

Dínamo Kiev (Ucrânia)

Benfica (Portugal)

Villarreal (Espanha)

Salzburgo (Áustria)

Krasnodar (Rússia)

Inter (Itália)

Valencia (Espanha)

Dínamo Zagreb (Croácia)

Slavia Praga (Rep. Checa)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Rennes (França)

Os resultados da segunda mão dos 16 avos da Liga Europa foram os seguintes:

– Sevilha (Espanha)-Lazio (Itália), 2-0 (3-0 nas duas mãos)

– Villarreal (Espanha)-Sporting (Portugal), 1-1 (2-1)

– Zenit (Rússia)-Fenerbahçe (Turquia), 3-1 (0-1)

– Dínamo Zagreb (Croácia)-Viktoria Plzen (Rep. Checa), 3-0 (4-2)

– Salzburgo (Áustria)-Club Brugge (Bélgica), 4-0 (5-2)

– Nápoles (Itália)-Zurique (Suíça), 2-0 (5-1)

– Eintracht Frankfurt (Alemanha)-Shakhtar (Ucrânia), 4-1 (6-3)

– Valencia (Espanha)-Celtic (Escócia), 1-0 (3-0)

– Arsenal (Inglaterra)-BATE Borisov (Bielorrússia), 3-0 (3-1)

– Benfica (Portugal)-Galatasaray (Turquia), 0-0 (2-1)

– Inter (Itália)-Rapid Viena (Áustria), 4-0 (5-0)

– Genk (Bélgica)-Slavia Praga (Rep. Checa), 1-4 (1-4)

– Bayer Leverkusen (Alemanha)-Krasnodar (Rússia), 1-1 (1-1)

– Chelsea (Inglaterra)-Malmö (Suécia), 3-0 (5-1)

– Betis (Espanha)-Rennes (França), 1-3 (4-6)

– Dínamo Kiev (Ucrânia)-Olympiacos (Grécia), 1-0 (3-2)

