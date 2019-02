Banco de Portugal. Condenação e multa para ex-presidente do banco Montepio

O ex-presidente da Caixa Económica Montepio Geral, Tomás Correia, foi condenado pelo Banco de Portugal por irregularidades graves quando estava na gestão do banco. A notícia é avançada pelo jornal Público que adianta que a multa aplicada ao ainda presidente da associação mutualista é de 1,5 milhões de euros. Já o jornal Expresso diz que Tomás Correia foi multado em 1,25 milhões de euros por sete ilícitos.

A instituição financeira, que passou a chamar-se Banco Montepio, foi também multada no âmbito destes processos. O Público diz que a coima foi de 3,5 milhões de euros. O Expresso refere que foram 2,5 milhões de euros e acrescenta que as coimas totais aplicadas pelo Banco de Portugal nestes processos ascendem a 4,9 milhões de euros.

Em causa estão processos de contraordenação por falhas no sistema de controlo interno do banco que foi liderado por Tomás Correia até 2015, em particular nas regras de concessão de financiamentos e de análise de risco.

Uma das operações terá envolvido o empréstimo concedido pelo Finibanco Angola, participado por Montepio, ao filho do construtor José Guilherme, dinheiro que terá sido usado para compra de unidades de participação do próprio banco num aumento de capital realizado pelo Montepio. José Guilherme foi o empresário que entregou 14 milhões de euros a Ricardo Salgado quando este era presidente do Banco Espírito Santo, alegadamente uma oferta (liberalidade) por conselhos dados.

Segundo o Público, o Banco de Portugal terá aplicado multas a mais sete antigos membros da administração do banco. Os visados foram notificados destas condenações esta quinta-feira, garante o jornal. O Observador está a tentar confirmar a informação junto do Banco de Portugal e da Associação Mutualista.

Tomás Correia abandonou a gestão da então caixa económica no quadro de uma reorganização do grupo Montepio imposta pelo supervisor bancário, mas manteve-se à frente da associação mutualista que controla o banco, vencendo as eleições apesar de as muitas acusações feitas pelos seus adversários.

A caixa económica passou a chamar-se Banco Montepio e é presidida por Carlos Tavares, que é chairman, tendo como presidente executiva Dulce Mota.

