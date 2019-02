Banco de Portugal: Financiamento do Estado baixa para 3,3 mil milhões de euros

O financiamento das administrações públicas recuou para 3,3 mil milhões de euros em 2018, face aos 4,9 mil milhões de euros registados em 2017, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

No ano passado, as administrações públicas financiaram-se junto dos bancos e de outros residentes em 6,9 mil milhões e 1,2 mil milhões de euros, respetivamente.

Em contrapartida, o financiamento das administrações públicas no exterior foi de -4,8 mil milhões de euros, “refletindo essencialmente reembolsos antecipados de empréstimos do Fundo Monetário Internacional no montante de 5,5 mil milhões de euros”, refere a instituição.

O financiamento através de títulos foi de 6,8 mil milhões de euros, “valor que mais do que compensou a redução de 3,5 mil milhões de euros nos empréstimos líquidos de depósitos”, segundo o BdP.

