Congresso americano vai votar suspensão da emergência nacional declarada por Donald Trump para construir muro na fronteira

O Congresso vai votar “rapidamente” uma ordem de suspensão da emergência nacional decretada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A informação é avançada pelo Washington Post, citando a líder do Congresso norte-americano, a democrata Nanci Pelosi.

Donald Trump declarou estado de emergência nacional devido ao que considera ser uma crise de imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México. A medida permite ao Presidente norte-americano utilizar fundos militares para financiar a construção de um muro fronteiriço, que os democratas se recusaram a incluir no orçamento para 2019.

Numa carta aos restantes congressistas, Nanci Pelosi acusa Donald Trumo de não respeitar a separação de poderes, violando o direito exclusivo do Congresso de legislar sobre a despesa nacional. “Todos os membros [do Congresso] juram apoiar e defender a Constituição”, afirmou a democrata, que reforça que “a decisão do Presidente de ultrapassar os limites da lei para tentar chegar ao que não conseguiu pelo processo legislativo constitucional viola a Constituição e tem de ser travada”.

A resolução deve ser aprovada pelo Congresso norte-americano, controlado pelo Partido Democrata, tendo um futuro incerto no Senado, de maioria republicana — o partido do Presidente dos EUA. Até ao momento apenas uma senadora republicana, Susan Collins, declarou publicamente ser contra a emergência nacional declarada por Donald Trump, considerando-a “constitucionalmente dúbia”, também segundo o Washington Post.

De forma conjunta, 16 estados norte-americanos estão a processar o governo norte-americano, reclamando ilegalidades nos planos de construção do muro fronteiriço. O processo judicial afirma, tal como o fez agora Nanci Pelosi, que o Presidente não tem poderes legais para alterar o orçamento do país.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler