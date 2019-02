“Eu, cinco Champions. Atleti, zero. Eu cinco, Atleti zero”: o adeus de Ronaldo a Madrid na zona mista

O encontro da Juventus em Madrid frente ao Atlético até começou da melhor forma para Cristiano Ronaldo, com o português a ter o primeiro remate de livre direto logo aos oito minutos para uma grande defesa de Oblak. No entanto, e mesmo terminando como um dos melhores da Vecchia Signora, quase tudo correu mal ao conjunto italiano e ao português na segunda parte, com dois golos dos colchoneros no último quarto de hora antes de, já em período de descontos, atirar por cima na última oportunidade para manter a eliminatória. Contas feitas, a Juve está numa situação muito complicada na Liga dos Campeões.

Nem por isso o antigo avançado do Real deixou de ser o grande destaque no regresso à capital espanhola para jogar, 225 dias depois de ter assinado pelo campeão transalpino. E as reações que teve, ainda no relvado e mais tarde na zona mista, estão a dar muito que falar na imprensa internacional, em especial pelo gesto de mão aberta a mostrar bem os cinco dedos.

Ronaldo foi o melhor da Juve, o mais rematador, o mais driblador mas a fraca pontaria contribuiu para uma 2ª mão a pedir o #CR7 de outras #ChampionsLeague ????#UCL #AtletiJuve Todos os ratings da noite em ???? https://t.co/YjEv1D3j9R pic.twitter.com/7r434qe5hr — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 20, 2019

Ainda durante o jogo, como explica o Mundo Deportivo, e no seguimento de um lance em que ficou no relvado a protestar uma falta de Saúl Ñíguez, os adeptos do Atl. Madrid tiveram cânticos como “Cristiano paga a Hacienda [Fisco]” ou “Cristiano es un moroso [expressão para alguém que não paga as suas dívidas]”. Na resposta, o português foi fazendo sinal com os cinco dedos da mão, numa alusão ao número de Ligas dos Campeões ganhas na carreira (quatro no Real, uma no Manchester United).

¡RESPONDIÓ✋! Cristiano Ronaldo y el gesto a los hinchas del Atlético Madrid, que lo abuchearon durante todo el encuentro. El portugués enseñó una 'manita', presumiendo los cinco títulos de #ChampionsLeague que ha ganado. pic.twitter.com/9nDGTZ4gs2 — Toque Sports (@ToqueSports) February 20, 2019

Mais tarde, na zona mista, a Marca conta como o internacional voltou a deixar a mesma ideia. “Eu, cinco Champions. Atleti, zero. Eu cinco, Atleti zero”, atirou, de novo fazendo o gesto da mão aberta, antes de seguir para o autocarro da equipa sem falar aos jornalistas a não ser numa expressão – quando lhe perguntaram se o Atl. Madrid tinha a eliminatória garantida, atirou um lacónico “Vamos ver” antes de continuar a sua marcha até chegar à zona onde se encontrava a restante comitiva italiana.

“Cinco Champions, o Atlético zero.” – Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/dzyW1YLzv5 — CR7 Brasil ???????? (@crsetebrasil) February 21, 2019

“Foi uma noite difícil. Agora temos de acreditar”, escreveu mais tarde Cristiano Ronaldo na conta oficial do Instagram.

