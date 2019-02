Jardim Zoológico inglês alvo de críticas por cobrar jogo da corda com leões e tigres

O jardim zoológico de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, está a ser criticado por promover um “jogo da corda” com um leão e cobrar 15 libras (17,25 euros) por cada sessão. A notícia foi avançada pelo The Guardian e está a gerar polémica junto de ativistas.

Aqueles que participam nesta atividade tentam puxar, da boca do leão, um pedaço de carne atado a uma corda que atravessa as redes da jaula que o enclausura. Para além do leão, Jasiri, os visitantes podem também fazê-lo com um tigre.

Segundo o jornal inglês, os responsáveis pelo jardim zoológico argumentam que estas atividades ajudam a manter o leão, “em forma e saudável”. Opinião diferente é as dos assinantes de uma petição que condena estes jogos. Sue Dally criou uma petição, assinada por mais de 2000 pessoas, em que critica o jardim zoológico por mais parecer um “circo”.

Em declarações ao Plymouth Herald, o dono do jardim zoológico, Benjamin Mee, desvaloriza toda a situação e reforça que os animais “adoram” estas atividades que são “exercícios enriquecedores que mimetizam a vida na natureza”.

