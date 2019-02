MillenniumBCP lucrou 301 milhões em 2018 e volta a pagar dividendos aos acionistas

O MillenniumBCP fechou o exercício de 2018 com lucros de 301,1 milhões de euros, informou a instituição em comunicado enviado à CMVM esta quinta-feira. É uma subida de mais de 61% em relação ao ano anterior, o que permite ao banco voltar ao pagamento de dividendos aos acionistas, o que acontece pela primeira vez em quase dez anos — serão distribuídos pelos acionistas 10% dos lucros do banco, mas o BCP não revela, para já, o valor exato do dividendo por ação.

Os resultados estão a ser apresentados em conferência de imprensa, em Lisboa, liderada pelo presidente da comissão executiva, Miguel Maya. Estes foram resultados que Miguel Maya considera que foram conseguidos num ano que foi mais difícil do que se previa, no que diz respeito aos mercados internacionais e temas como as tensões comerciais e o Brexit. Além disso, as taxas de juro “continuaram historicamente muito baixas”, o que penalizou a margem financeira do banco. Por outro lado, Miguel Maya sublinha que foi muito importante para o banco (e para toda a economia) a subida do rating da República Portuguesa, fruto da “consolidação das contas públicas”.

Os números revelados esta quinta-feira pelo banco incluem 115,5 milhões de euros que correspondem à contribuição da atividade em Portugal — um valor que triplicou em relação a 2017 (ano em que a atividade doméstica contribuiu com 39 milhões de euros para os lucros). Por outro lado, o resultado da atividade internacional cresceu quase 28%, para 187 milhões de euros. “O banco foi rentável em todas as suas operações”, sublinhou Miguel Maya.

O BCP reduziu, também, as exposições (créditos e outros ativos) a ativos problemáticos, sobretudo crédito malparado, sem rentabilidade para a instituição. Segundo os dados apresentados por Miguel Maya, a exposição a NPE (nonperforming exposures) em Portugal baixou de 6,75 mil milhões para menos de 4,8 mil milhões.

O banco melhorou a margem financeira em 2,3% (a diferença entre os juros que cobra nos créditos e o seu custo do financiamento, sobretudo depósitos) e cobrou mais 2,6% em comissões, “graças a um crescimento do negócio e da relação com os clientes”.

Os custos subiram 7,7% devido à reposição salarial em Portugal, que custou 7,5 milhões na atividade doméstica.

Miguel Maya referiu, também, na área do crédito que existem notícias de aumento do crédito ao consumo mas, no que diz respeito ao BCP, “45% do crescimento do crédito foi crédito às empresas, com apenas 13% contribuídos pelo crédito ao consumo e outros fins” (o restante, 42% do crescimento, foi habitação). O crescimento do crédito (performante) foi de 3,7% em Portugal, mais 1,1 milhões de euros, com Miguel Maya a garantir que a prioridade do banco é continuar a reestruturação da carteira de crédito, eliminando o “legado” que o banco continua a ter, em créditos em incumprimento.

Antes de Miguel Maya, porém, o presidente do conselho de administração, Nuno Amado, quis sublinhar que a reestruturação do banco, nos últimos anos, envolveu empréstimos estatais pelos quais o BCP pagou cerca de mil milhões de euros em juros e garantias, ou seja, “o BCP não custou nada ao Estado”.

