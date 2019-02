“Pensando na família e na juventude”: Maduro antecipa início do Carnaval para 28 de fevereiro

O Presidente de facto da Venezuela, Nicolás Maduro, antecipou na quarta-feira o início do Carnaval para 28 de fevereiro e anunciou o pagamento de um bónus económico carnavalesco.

Pensando nos meninos e nas meninas, na família e na juventude, pensando na festa, nos grupos culturais, pensando na cultura nacional; este ano vamos adiantar o Carnaval. Assim, declaro dias de feriado nacional e Carnaval a quinta-feira, 28 de fevereiro, e a sexta-feira, 1 de março, para prolongar esta festa cultural de identidade e de alegria, de felicidade social “, disse Nicolás Maduro

O Presidente de facto da Venezuela falava no Complexo Agroindustrial Ezequiel Zamora, em Yare, Los Valles del Tuy (a sul de Caracas, a capital do país), durante uma iniciativa sobre “trabalho produtivo”, transmitido em simultâneo e de forma obrigatória através das rádios e televisões do país.

Nicolás Maduro anunciou ainda o pagamento de um bónus económico aos venezuelanos titulares do cartão da pátria, promovido pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do governo).

O povo tem direito à felicidade, à partilha, à festa, à vida, à identidade cultural. E o bónus corresponde ao mês de fevereiro, que se paga a 27 de fevereiro, no cartão da pátria, em celebração da festa de Carnaval e da cultura venezuelana”, acrescentou

O cartão da pátria foi criado no início de 2017 para melhorar a distribuição de alimentos à população através das comissões de abastecimento e produção (CLAP).

