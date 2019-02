Opção de viajar pela Kapten passa a estar integrada no Google Maps

Quando usar a app da Google Maps vai poder selecionar a opção de chamar um Kapten (ex-Chauffeur Privé) quando inserir o destino, além das outras opções disponíveis: trajeto a pé, de carro e de transportes públicos, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado. A colaboração entre a empresa e a Google nasceu há um ano em França e estendeu-se agora ao mercado português.

Com presença em Portugal há apenas 5 meses, a extensão desta parceria deve-se ao comprometimento da Kapten com os seus utilizadores, garantindo diversas opções e a melhor escolha no momento de deslocação”, comenta André Amaro, diretor de Marketing da Kapten em Portugal. Ainda sobre esta nova possibilidade, o responsável acrescenta que “é um enorme privilégio estabelecer uma colaboração com a Google, esta que é uma das maiores empresas a nível mundial, sendo isto um reflexo do reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido, e que queremos continuar a desenvolver”.

Na app do Google Maps, os utilizadores vão poder consultar diretamente o tempo e o preço de uma viagem Kapten, consoante o percurso determinado, selecionando a opção TVDE. Um clique depois, são redirecionados diretamente para a aplicação da Kapten, que terá os dados da viagem preenchidos, bastando outro clique para confirmar o início do trajeto.

A Kapten é uma plataforma online de mobilidade francesa, que foi fundada em 2012 com o nome Chaffeur Privé (nome pelo qual começou a operar em Portugal) e conta atualmente com mais de 20.000 motoristas e 2 milhões de utilizadores. Em 2017, a multinacional alemã Daimler tornou-se no acionista maioritário da empresa e em 2019, mudou de nome.

No mercado português, a Kapten conta com cerca de 3.000 motoristas e está presente em Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Ericeira e, mais a sul, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal. Concorre diretamente com apps como a Uber, a Taxify ou a Cabify. Até 2020, quer ser “campeã europeia” das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, atingindo um valor de faturação de 600 milhões de euros.

