Os utentes do lar da Gafanha do Carmo gravaram uma versão de “Telemóveis” de Conan Osíris

O utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo ficaram conhecidos no país graças às paródias musicais que publicam no Facebook. Desta vez, o fenómeno Conan Osíris motivou uma nova gravação e na rede social do costume publicaram uma nova interpretação de “Telemóveis”, o mesmo tema que foi apurado para a final do Festival da Canção no último sábado.

“Tentei dançar, Conan

e parti-me toda

Tentei dançar, Conan

e esbardalhei-me toda

escangalhei-me toda…”

É assim que começa a adaptação da letra nesta nova versão. Veja aqui o vídeo:

A nossa versão de Conan Osíris SHOW. ➡️Foram muitos os que nos pediram uma versão da música do momento. Cantar Conan Osiris é fácil, a tragédia foi mesmo tentar imitar o dançarino da coisa. ????????‍♀️Correu tudo mal como podem ver aqui:Ps: Este é o vídeo mais estúpido que vão ver hoje, não partam o telemóvel com isto! ???? ???? Posted by Centro Comunitário da Gafanha do Carmo on Wednesday, February 20, 2019

Como é habitual no currículo do Centro Comunitário da Gafanha da Nazaré, este é mais um vídeo de sucesso, que registou mais de 200 mil visualizações em menos de 24 horas.

As paródias musicais e vídeos de imitação de trailers de filmes, de tempos de antena políticos, entre outros, foram aumentando os seguidores deste Centro Comunitário na internet. A página de Facebook foi criada em 2012 e, segundo os responsáveis pelo lar, teve como objetivo inicial “mostrar aos familiares emigrados dos utentes como estavam os seus irmãos, pais e avós”, mas o sucesso ultrapassou claramente o da comunidade dos utentes.

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo tem perto de 70 utentes — entre o lar, centro de dia e apoio domiciliário, numa freguesia com pouco mais de 1500 habitantes, mas a página de Facebook do Centro Comunitário tem mais de 42 mil likes.

