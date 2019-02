Português morre em desabamento de túnel nos Alpes suíços

Um emigrante português de 54 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um desabamento de parte de um túnel ferroviário Robines, nos Alpes suíços, onde estava a trabalhar.

A informação sobre o colapso foi divulgada pela prefeitura do departamento de Alpes da Alta Provença no Twitter. Só esta quinta-feira a rádio France Info, que cita o vice-presidente da prefeitura, revelou que umas das vítimas era de nacionalidade portuguesa.

[INCIDENT TUNNEL FERROVIAIRE] La RN 202 est ouverte à la circulation. Une voie est neutralisée afin de faciliter l'intervention des forces de secours pic.twitter.com/6vLIYgXdmU — Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (@Prefet04) February 20, 2019

O homem de nacionalidade portuguesa estava a trabalhar nas obras de construção do túnel no momento do desabamento, por volta das 9h00 da manhã. Com ele, estavam outros dois trabalhadores que conseguiram fugir e foram, depois, hospitalizados.

O corpo do trabalhador foi retirado a meio da tarde de quarta-feira, após várias horas de operações de resgate. Cerca de 70 bombeiros foram mobilizados para o local. O colapso está agora a ser investigado pelas autoridades competentes.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler