Rangel está a caminho da fronteira da Venezuela e vai a Cucutá no dia do Live Aid de Richard Branson

Nicolás Maduro não o deixa entrar, mas Paulo Rangel vai tentar chegar o mais próximo da Venezuela. O eurodeputado e cabeça de lista do PSD às eleições europeias está a caminho de Bogotá para depois seguir para a fronteira da Colômbia com a Venezuela, onde vai participar na entrega de ajuda humanitária. Antes de chegar à fronteira, Rangel vai estar em Cucutá no mesmo dia em que decorre o concerto “Venezuela Live Aid”, organizado pelo multimilionário e dono da Virgin, Richard Branson, e que tem como objetivo angariar 100 milhões de dólares em 60 dias para ajudar os refugiados venezuelanos.

Paulo Rangel esperava ter-se encontrado esta semana em Caracas com o autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó, mas problemas no aeroporto de Madrid fizeram-no perder o voo de ligação. Além disso, mesmo que tivesse seguido para a Venezuela, teria sido impedido de entrar no país — que foi o que aconteceu ao seu homólogo e também vice-presidente do Grupo PPE, Esteban Gonzalez Pons.

Desolado! congestão de tráfego aéreo em Madrid atrasa o voo e faz com que perca a ligação a Caracas. Colegas partiram em tempo. Próximo voo só terça, quando os contactos com Guaidó e comunidade lusa terão terminado. pic.twitter.com/1uo2tAZ5Gf — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) February 17, 2019

El domingo retenidos y expulsados de #Venezuela y tres días después emprendemos el viaje de vuelta. Vamos a #Cúcuta a ver a los venezolanos expulsados por la tiranía y a impulsar el sábado el paso de la ayuda humanitaria. Con @jguaido y con su bravo pueblo. Sígannos por favor. — González Pons (@gonzalezpons) February 21, 2019

Rangel e Pons insistem agora em envolver-se na questão venezuelana, mesmo sem chegarem a Guaido. A ideia é manter a pressão internacional para que sejam convocadas eleições na Venezuela. Além da visita à fronteira, os eurodeputados vão-se encontrar com o presidente da Colômbia, Iván Duque, com o presidente do Chile, Sebastián Piñera e com o presidente do Paraguai, Mario Benítez.

Numa nota de imprensa enviada às redações, Paulo Rangel escreve:”Neste momento crucial para a vida de milhões de venezuelanos toda a ajuda e pressão internacional é pouca comparada com o drama que estão a viver milhões de vitimas do regime de Nicolás Maduro. Tudo o que o PPE, o Parlamento Europeu e eu próprio, enquanto dirigente da maior família política da União Europeia, puder fazer para levar novamente a democracia e a prosperidade ao povo venezuelano, farei sem hesitar um segundo.”

Depois de estar em Cucutá no dia 22, Rangel segue para a fronteira da Venezuela a 23. O ponto visitado por Rangel será a ponte internacional Simón Bolívar, a principal via terrestre que liga a Colômbia à Veneuela. O programa, que só termina a 24 inclui ainda, segundo a nota da delegação do PSD em Bruxelas, “diversas reuniões com deputados da Assembleia Nacional Venezuelana, embaixadores, organismos internacionais, a Igreja Católica, a Cruz Vermelha e diversas ONGs”.

