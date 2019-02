Ricardo Salgado e José Sócrates reuniram-se cinco vezes entre 2008 e 2013, revela a agenda do ex-banqueiro

Dia 22 de janeiro de 2008, 18 de junho de 2008, 10 de outubro de 2008, 21 de julho de 2009 e 12 de outubro de 2010. Foram estes cinco encontros que Ricardo Salgado marcou com José Sócrates, na altura primeiro-ministro, e anotou nas suas agendas pessoais, sendo a de 2008 mais tarde utilizada no âmbito do processo Monte Branco e as de 2019 a 2013 apreendidas no processo BES, revela a revista Visão (versão impressa). O Ministério Público (MP) suspeita ainda que o ex-banqueiro terá rasgado páginas dessas agendas, apagado dados e utilizado códigos em alguns encontros.

Os três primeiros encontros, revela o Correio da Manhã, estão sob suspeita no caso EDP, onde o MP investiga os benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à principal fornecedora de eletricidade no mercado por parte do ex-ministro da economia do Governo de José Sócrates, Manuel Pinho. O ex-líder do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES) terá realizado estas transferências, sendo suspeito de crimes de corrupção ativa e participação económica em negócio.

José Sócrates garantiu que não era amigo de Ricardo Salgado e que apenas mantinha relações institucionais com o antigo “Dono Disto Tudo” (DDT) na qualidade de presidente do BES, mesmo depois de uma escuta no âmbito da Operação Marquês revelar que os dois poderiam ser mais próximos. Em resposta à Visão, o antigo primeiro-ministro confirma os cinco encontros com Salgado, mas garante que “todas estas audiências ocorreram a seu pedido”.

Tanto quanto recordo, eram visitas institucionais em que se falava do desempenho do banco, dos seus resultados, das suas expectativas e que, invariavelmente, terminavam numa troca de impressões sobre a economia portuguesa”, disse ainda José Sócrates à Visão.

As agendas de Ricardo Salgado revelam ainda encontros com figuras com outros empresários e políticos, como é o caso do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, de Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, de Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, e de Pedro Passos Coelho, ex-primeiro ministro. Já o nome de Manuel Pinho é o mais mencionado nas agendas: 40 vezes entre 2008 e 2013.

A Visão revela ainda que a nota mais enigmática presente na agenda de Salgado foi escrita a 1 de março de 2010 e envolve o nome do ex-ministro Manuel Pinho e do presidente da EDP, António Mexia: “750xxx/671277xx António Mexia EDP (Pinho)”. O MP acredita que haveria interesses comuns entre os três arguidos do processo do EDP.

