TAP reforça voos semanais entre Porto e São Paulo a partir de junho

A TAP vai aumentar, a partir de junho, o número de voos semanais entre o Porto e São Paulo, no Brasil, passando a ter três ligações entre as duas cidades, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea nacional.

Em comunicado, a TAP revela que as ligações entre o Porto e São Paulo vão realizar-se às terças, quintas e sábados, sendo já possível adquirir bilhetes para estes voos.

Este é o segundo reforço de frequências que a companhia faz, este ano, em rotas com partida do Porto. Recentemente, a companhia aérea nacional tinha já anunciado o aumento das ligações entre o Porto e Nova Iorque/Newark, nos Estados Unidos, passando dos atuais dois voos para seis voos por semana.

Segundo a TAP, este reforço das rotas a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, faz com que a companhia passe a operar 288 frequências por semana, num total de 19 rotas diretas do Porto para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Europa.

Já “as novas rotas que a TAP inaugurará este ano a partir do Porto — Bruxelas, Lyon e Munique — representam um aumento de 34% de ligações diretas do Porto à Europa, comparativamente com o ano passado”, acrescenta. Este investimento no Porto, sublinha ainda companhia aérea nacional, “é também possível graças ao reforço de aeronaves”.

“A TAP receberá 37 novos aviões até ao final deste ano e 71 até 2025. A nova frota permite à companhia reforçar frequências e voar para novos destinos”, conclui.

