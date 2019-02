Twitter quer mudar as interações entre os utilizadores. O novo protótipo já está a ser testado

Enquanto estava a ser entrevistado pela jornalista Kara Swisher, do Recode, por tweets, o presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, percebeu que conversar com alguém na rede social era confuso. Além de o próprio CEO não estar a conseguir perceber as perguntas de Swisher, as pessoas também não estavam a conseguir acompanhar, porque as respostas dele confundiam-se com as interações dos outros utilizadores.

No fim da entrevista, Dorsey chegou a admitir que ”a conversa foi difícil” e que precisava de tornar as interações ”mais coesas e fáceis de acompanhar” para todos os utilizadores. Deixou mesmo a promessa de ”considerar novos formatos” para a rede social que permitissem a troca de tweets entre utilizadores. Pode ver a entrevista no twitter aqui.

This thread was hard. But we got to learn a ton to fix it. Need to make this feel a lot more cohesive and easier to follow. Was extremely challenging. Thank you for trying it with me. Know it wasn’t easy. Will consider different formats! #Karajack — jack (@jack) February 12, 2019

Em janeiro, foi lançada a versão beta (em teste) do ”novo” Twitter, a que o TechCrunch teve acesso, mas entretanto esta versão deu um passo atrás e agora é ainda um protótipo que carece de desenvolvimento. Segundo a publicação tecnológica, as alterações vão incluir um novo design nas conversas, para se tornarem mais fáceis de seguir: vai ser possível organizar as interações por cores e as respostas vão ter uma forma redonda. No fundo, o objetivo é tornar as interações mais parecidas com o chat das Mensagens Diretas, ou seja, as que os utilizadores trocam de forma privada.

Nesta fase, o Twitter quer incluir os utilizadores no teste do novo design. ”Precisamos que vocês façam parte do processo para termos a certeza de que estamos a construir a experiência certa”, disse Sara Haider, gestora de produto do Twitter, numa entrevista ao TechCrunch.

A empresa diz que vai convidar maioritariamente utilizadores ingleses e japoneses para testar o protótipo, e que tanto podem fazer parte da experiência as contas mais antigas como as mais recentes. Quem está interessado em candidatar-se ao teste pode fazê-lo aqui. Se for aceite para participar, vai receber um email com informações sobre os próximos passos.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler