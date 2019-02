Al Taawon, de Pedro Emanuel, vence e está a um ponto da ‘Champions’ Asiática

O Al Taawon, equipa treinada pelo português Pedro Emanuel, goleou esta sexta-feira o Al Batin, por 4-1, em jogo da 21.ª jornada do campeonato de futebol da Arábia Saudita.

O saudita Abdulfattah Adam (19 e 50 minutos) e o camaronês Leandre Tawamba (70 e 76) bisaram e marcaram os golos do Al Taawon, num jogo em que o Al Batin, em 13.º lugar, reduziu por intermédio do brasileiro Jhonnattann (79).

A equipa de Pedro Emanuel é quinta classificada no campeonato, a um ponto do terceiro, o Al-Shabab, que tem menos um jogo disputado e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões Asiática.

No jogo desta sexta-feira, o treinador português contou com o guarda-redes Cássio e os médios Nildo Petrolina e Heldon, jogadores que passaram pela I Liga Portuguesa.

O campeonato saudita é liderado pelo Al-Hilal, que viu sair Jorge Jesus no final de janeiro, seguido pelo Al-Nassr a distantes nove pontos e que contratou em 10 de janeiro Rui Vitória, despedido no início desse mês do Benfica.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler