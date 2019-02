AMG A45 S é um “brinquedo” com 427 cv e Drift Mode

A gama da Mercedes, no que respeita ao Classe A, já inclui o A35, desportivo tido como “suave”, apesar de estar equipado com um motor 2.0 Turbo que debita 306 cv, o que lhe permite atingir 250 km/h e os 100 km/h em apenas 4,7 segundos. E dizemos “suave” porque, à semelhança do que acontecia na geração anterior, vem aí o A45.

A diferença é que nesta geração do modelo mais pequeno e acessível da marca da estrela prateada, a versão mais desportiva vai estar disponível com dois níveis de potência. Primeiro o AMG A45 4Matic, com 392 cv, ou seja, mais 11 cv do que a geração anterior, a que se vai seguir o AMG A45 S 4Matic+, que eleva a fasquia para 427 cv, um valor tremendo para um modelo com estas características.

Mas a maior novidade do AMG A45 S 4Matic não é necessariamente o seu possante motor, mas sim o Drift Mode que a tracção integral com que está equipado passa a oferecer. Apesar de ainda estar disponível apenas como protótipo, a AMG convidou o youtuber Shmee150 a deslocar-se ao Norte da Suécia, para sentir as vantagens da evolução do sistema 4Matic, denominado 4Matic+.

Recorrendo a um diferencial central e a duas embraiagens de controlo electrónico, a AMG consegue colocar a potência do motor não só mais no eixo dianteiro ou traseiro, como deslocá-la mais nas rodas do lado direito ou esquerdo. Isto permite estabelecer um controlo total sobre a atitude do desportivo, forçando-o a andar de lado – a tal função Drift – e de forma fácil de controlar, apesar da quase total ausência de aderência, uma vez que, sem pregos, nem os melhores pneus do mundo conseguem fazer milagres em cima de um lago gelado. Veja o vídeo, especialmente a partir do minuto 7.18:

