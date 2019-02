Ana Bacalhau, Vitorino, Sérgio Godinho e Jorge Benvinda juntos em disco para crianças

Os cantores Ana Bacalhau, Vitorino, Sérgio Godinho e Jorge Benvinda juntaram-se num álbum, no qual são revisitadas canções de roda, histórias e lengalengas infantis, que será editado no dia 8 de março, de acordo com a editora Universal Music.

‘Canções de Roda, Lenga Lengas e Outras que Tais’ reúne Ana Bacalhau, Sérgio Godinho e Jorge Benvinda numa surpreendente incursão no nosso cancioneiro e património popular infantil, ou nele inspirado. O álbum estará disponível a partir de dia 8 de março”, refere a editora num comunicado enviado à agência Lusa.

Aos quatro cantores, juntou-se o pianista Filipe Raposo, “que criou belíssimos arranjos e dirigiu um belíssimo naipe de músicos que tocou de uma forma maravilhosa o repertório por todos escolhido”, e a ilustradora e baixista dos Linda Martini Cláudia Guerreiro, responsável “pelas maravilhosas ilustrações que ampliam este belo universo tão rico e inesgotável”.

O álbum, que terá o formato livro, inclui também “três histórias escritas e ditas por Ana Bacalhau, Sérgio Godinho e Vitorino”.

“Entre canções de roda, histórias, lenga lengas somos levados a viajar à nossa infância, capazes de despertar as mais longínquas recordações e sentir as emoções de então. Mais do que isso, este será o veículo para fazer os nossos filhos, sobrinhos ou netos reviver connosco essas histórias e canções dançadas, puladas, esgrimidas, que criavam sonhos incríveis”, refere a editora.

