Benfica vai defrontar Dínamo Zagreb na Liga Europa, primeiro jogo é na Croácia

Não foi o maior brinde de todos mas esteve longe de ser a fava: o Benfica vai defrontar o Dínamo Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa, de acordo com o sorteio realizado esta manhã em Nyon, na Suíça, que não trouxe propriamente nenhum jogo grande nesta fase – o que promete trazer outra qualidade na competição a partir dos quartos de final.

Esta será a terceira vez que os encarnados cruzam com o conjunto croata nas competições europeias, com claro saldo positivo até ao momento: em 1980/81, na primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças, houve empate sem golos na primeira mão antes do triunfo na Luz por 2-0 com golos de Nené e César, quando Lajos Baroti era o treinador; em 2004/05, com Giovanni Trapattoni, o Benfica ganhou em casa também por 2-0 (Sokota e Simão Sabrosa), na fase de grupos da Taça UEFA.

.@SLBenfica já defrontou na competição: Sevilha: Final 13/14 (D4-2 pens)

Chelsea: Final 12/13 (D2-1)

Dinamo Zagreb: Fase de grupos da Taça UEFA 04/05 (V2-0)

Inter: 4ª ronda da Taça UEFA 04/05 (E0-0, D4-3)

Nápoles: 1ª ronda da Taça UEFA 08/09 (D3-2, V2-0)#UEL #UELdraw pic.twitter.com/JdMwfWD7BW — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) February 22, 2019

Os jogos apurados neste sorteio, que teve como única condicionante o facto de não poder haver cruzamento entre o Dínamo de Kiev e equipas russas (Zenit e Krasnodar) dos oitavos da Liga Europa foram os seguintes:

– Chelsea (Inglaterra)-Dínamo Kiev (Ucrânia)

– Eintracht Frankfurt (Alemanha)-Inter (Itália)

– Dínamo Zagreb (Croácia)-Benfica (Portugal)

– Nápoles (Itália)-Salzburgo (Áustria)

– Valencia (Espanha)-Krasnodar (Rússia)

– Sevilha (Espanha)-Slavia Praga (Rep. Checa)

– Arsenal (Inglaterra)-Rennes (França)

– Zenit (Rússia)-Villarreal (Espanha)

De recordar que nas últimas duas épocas em que o Benfica esteve na Liga Europa conseguiu chegar à final da competição, que perdeu frente a Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14). Daí para a frente, os encarnados ficaram sempre na Liga dos Campeões, caindo na fase de grupos (2014/15 e 2017/18), chegando aos oitavos (2016/17) ou atingindo os quartos (2015/16).

???? Benfica na Liga Europa ▶ 2006/2007 – Quartos

▶ 2007/2008 – Oitavos

▶ 2008/2009 – Fase de grupos

▶ 2009/2010 – Quartos

▶ 2010/2011 – Meias finais

▶ 2012/2013 – Final

▶ 2013/2014 – Final

▶ 2018/2019 – OITAVOS* pic.twitter.com/cA8kpvxYyb — playmakerstats (@playmaker_PT) February 21, 2019

Os resultados da segunda mão dos 16 avos da Liga Europa, que se realizou esta quinta-feira, foram os seguintes:

– Sevilha (Espanha)-Lazio (Itália), 2-0 (3-0 nas duas mãos)

– Villarreal (Espanha)-Sporting (Portugal), 1-1 (2-1)

– Zenit (Rússia)-Fenerbahçe (Turquia), 3-1 (0-1)

– Dínamo Zagreb (Croácia)-Viktoria Plzen (Rep. Checa), 3-0 (4-2)

– Salzburgo (Áustria)-Club Brugge (Bélgica), 4-0 (5-2)

– Nápoles (Itália)-Zurique (Suíça), 2-0 (5-1)

– Eintracht Frankfurt (Alemanha)-Shakhtar (Ucrânia), 4-1 (6-3)

– Valencia (Espanha)-Celtic (Escócia), 1-0 (3-0)

– Arsenal (Inglaterra)-BATE Borisov (Bielorrússia), 3-0 (3-1)

– Benfica (Portugal)-Galatasaray (Turquia), 0-0 (2-1)

– Inter (Itália)-Rapid Viena (Áustria), 4-0 (5-0)

– Genk (Bélgica)-Slavia Praga (Rep. Checa), 1-4 (1-4)

– Bayer Leverkusen (Alemanha)-Krasnodar (Rússia), 1-1 (1-1)

– Chelsea (Inglaterra)-Malmö (Suécia), 3-0 (5-1)

– Betis (Espanha)-Rennes (França), 1-3 (4-6)

– Dínamo Kiev (Ucrânia)-Olympiacos (Grécia), 1-0 (3-2)

