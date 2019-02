Câmara do Porto assegura passe gratuito para estudantes até aos 15 anos

A Câmara do Porto vai garantir passes gratuitos para residentes estudantes na cidade até aos 15 anos, complementando a medida do Governo que prevê a gratuitidade do título de transporte até aos 12 anos, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, na reunião do Conselho Metropolitano do Porto, na Póvoa de Varzim, onde explicou que esta medida estava já a ser estudada há algum tempo.

“A Câmara vai implementar um sistema que permitirá aos seus residentes/estudantes até aos 15 anos não pagar qualquer valor quando se deslocarem em transporte público na cidade. Esta medida que será implementada no Porto junta-se à gratuitidade que deverá ser aplicada até aos 12 [anos] em toda a rede de transportes publico da Área Metropolitana”, lê-se num comunicado entregue durante a reunião daquele órgão.

De acordo com o município, tendo como expectável o impacto positivo da gratuitidade até aos 12 anos, a autarquia entendeu “ir mais longe, assumindo o alargamento da gratuitidade das deslocações dentro da cidade para todos os seus residentes entre os 13 e os 15 anos a frequentar estabelecimentos de ensino no concelho”.

