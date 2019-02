Cantor R. Kelly acusado de 10 crimes de abuso sexual

O cantor R. Kelly foi formalmente acusado de 10 crimes de abuso sexual, em Illinois, nos Estados Unidos da América. Das quatro vítimas alegadamente abusadas, três delas têm entre 13 a 16 anos. O músico norte-americano, de 52 anos, será presente a tribunal a 8 de março, noticia esta sexta-feira o jornal The Guardian, citando meios de comunicação de Chicago.

O norte-americano, cujo verdadeiro nome é Robert Sylvester Kelly, tem sido alvo de acusações por este tipo de décadas há mais de duas décadas, mas até agora nenhuma chegou a ser provada. Segundo o jornal CBS Chicago, estas novas acusações envolvem quatro vítimas: três menores, entre os 13 e os 16 anos de idade, e uma maior de idade.

R. Kelly is charged in four different aggravated criminal sexual abuse cases that occurred between 1998 and 2010. Three of those, including the most recent, involved minors. @cbschicago — Maggie Huynh (@maggiehuynh) February 22, 2019

Segundo o jornal CBS Chicago, destas dez acusações, em nove delas, as vítimas têm entre os 13 e os 16 anos de idade. Já sobre a décima acusação, desconhece-se a idade da vítima. As acusações vão de maio de 1998 a fevereiro de 2003. Numa das acusações, o processo judicial consultado pelo jornal norte-americano, especifica que os abusos terão ocorrido entre 26 de setembro de 1998 e 25 de setembro de 2001. Há ainda uma das vítimas que não é identificada como menor. Nesse caso, o cantor é acusado de forçar um contacto sexual com a vítima através do uso da força.

Um dos advogados de defesa das vítimas, Michael Avenatti, escreveu na rede social Twitter que “25 anos após constantes abusos e agressões sexuais a meninas, chegou o dia do julgamento de R Kelly”. Noutro tweet, o advogado escreveu apenas “acabou”.

After 25 years of serial sexual abuse and assault of underage girls, the day of reckoning for R Kelly has arrived. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) February 22, 2019

Várias mulheres acusam o cantor de ser bastante violento e controlador e de, inclusivamente, ter praticado sexo com jovens com 14 anos. Os pais das adolescentes acusam R Kelly de fazer lavagens cerebrais às crianças, descrevendo esse comportamento como “culto”.

Em 2008, chegou a apresentar-se em tribunal por alegadamente ter filmado abusos sexuais com crianças. Num desses vídeos o cantor apareceria a urinar sobre uma jovem menor de idade, mas o juíz não conseguiu identificar a vítima, e, por isso, o cantor foi ilibado por falta de provas.

(Em atualização)

