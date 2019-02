Desenvolvida “droga inteligente” pode combater o cancro da mama mais agressivo

Cientistas do Massachusetts General Hospital e Irving Medical Center at Columbia University, nos Estados Unidos, desenvolveram um medicamento que pretende combater o cancro da mama mais agressivo, avançou o jornal El Mundo. Segundo os investigadores o medicamento “é muito promissor em mulheres com cancro de mama triplo-negativo metastático, com uma média de sobrevivência de cerca de 12 meses”.

A Irving Medical Center at Columbia University explica que este tipo de cancro é considerado como uma doença agressiva e, infelizmente, é mais comum em relação a outros tipos de cancro de mama. Este tipo de cancro não manifesta o recetor de estrogénio, o recetor de progesterona ou o HER2, ou seja, o cancro de mama triplo-negativo cresce e dispersa-se mais rápido do que a maioria dos outros tipos de cancro de mama. O tratamento inclui somente a quimioterapia específica para este tipo de cancro, e não se aplica a terapia direcionada, hormonal ou Herceptin, uma vez que o cancro triplo-negativo não apresenta recetores, nem a proteína HER2.

Para avançar no tratamento deste género de cancro, a empresa farmacêutica Immunomedics desenvolveu a “droga inteligente” – sacituzumab govitecan – que envia uma carga tóxica diretamente às células tumorais.

O medicamento é um coquetel de um anticorpo e um medicamento de quimioterapia (irinotecano, SN-38). O anticorpo identifica a proteína proveniente de cancro de mama e projeta o SN-38 diretamente à célula cancerosa.

O oncologista, Kevin Kalinsky, do Presbyterian Hospital in New York, afirma que com este medicamento é possível “fornecer uma dose muito mais alta, uma vez que o fármaco é enviado diretamente para as células cancerosas”.

O especialista acrescenta ainda que “se observou uma redução significativa do tumor e o atraso na progressão do cancro em comparação com outros medicamentos utilizados habitualmente para o tratamento de tumores metastáticos”.

O New England Journal of Medicine realizou testes em 108 mulheres com cancro de mama triplo-negativo metastático, que já tinham recebido uma média de três terapias anteriores. Durante o tratamento, ocorreram quatro mortes, no entanto, 33% dos pacientes responderam ao medicamento, a duração média da resposta foi de 7,7 meses e a média de sobrevivência foi de 13 meses.

Durante o estudo, também, foram identificados efeitos secundários como a diarréia, náusea, perda de cabelo e fadiga, mas somente 3% dos pacientes foram obrigados a parar de tomar o medicamento. Kevin Kalinsky salienta que o mais importante é que “o medicamento não causou neuropatia, nem dormência, que pode ser bastante dolorosa para os pacientes”, visto que a neuropatia pode dificultar os movimentos do corpo.

No entanto, a “droga” continua em estado experimental e a American Medicines Agency (FDA) rejeitou o novo medicamento da Immunomedics como tratamento de cancro de mama triplo-negativo.

No comunicado, a farmacêutica Immunomedics afirma que acredita “no potencial do sacituzumab govitecan para ser uma opção de tratamento viável para esses pacientes”, e que irá trabalhar com a FDA para conseguir “levar este medicamento importante para os pacientes o mais rápido possível”.

A Immunomedics irá solicitar uma reunião com a FDA “para obter uma compreensão completa dos requisitos e cronogramas da agência para o envio de uma nova Solicitação de Licença Biológica”.

