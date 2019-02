“Her Smell”. O salto definitivo de Elisabeth Moss do pequeno para o grande ecrã

“I’ve always flirt with dead, i look heal but i don’t care”*. Becky Something é uma estrela que está caída em desgraça devido ao que as notícias costumam descrever como “elevado consumo de drogas” e que neste caso se pode traduzir apenas com uma palavra: rock. A personagem é precisamente o oposto da atriz que lhe dá corpo e ao registo a que estamos habituados. Depois de somar sucessos na televisão e nas plataformas de streaming — que já estão renovados para 2019 –, Elisabeth Moss é a protagonista do filme “Her Smell”, com estreia marcada para maio, em Portugal.

Depois do Emmy conquistado com “The Handmaid’s Tale” e das nomeações com “Mad Men” e “Top of the Lake”, Elisabeth Moss prepara-se para conquistar o grande ecrã no filme realizado por Alex Ross Perry, com quem trabalhou já em dois filmes, mas que, segundo considera a IndieWire, ainda não tinha tido “um papel que desse para se agarrar com toda a força”.

[trailer “Her Smell”:]

“Her Smell” é um filme sobre a tentativa de “reanimação” de uma estrela do rock cuja vida se transformou uma miséria. A chegada de uma nova geração de músicos do punk rock obriga Becky Something a juntar as “peças” da sua vida e a procurar manter o lugar de destaque. A vida de Becky Something é contada em cinco longas cenas, “claustrofóbicas e de constante descarga emocional”, diz a IndieWire.

Elisabeth Moss conta nesta produção com seis ‘sidekicks’ de renome: Amber Heard (“Aquaman”), Cara Delevingne (“Anna Karenina”), Virginia Madsen (“Joy”), Ashley Benson (“Pretty Little Liars”), Dylan Gelula (“Chasing Life”) e Agyness Deyn (ex-modelo britânica), aos quais se juntam ainda Dan Stevens, no papel de ex-namorado de Becky Something e Eric Stoltz, no papel de agente “que tenta segurar as pontas”.

“Her Smell” integra assim o atarefado ano de Elisabeth Moss, que vai continuar como protagonista da série “The Handmaid’s Tale”, na terceira temporada, com estreia marcada para junho na plataforma Hulu e vai participar no filme “Us”, com lançamento marcado para março. “Her Smell” estreia-se a 9 de maio, em Portugal.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler