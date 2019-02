Incêndio de grandes dimensões destrói edifício no centro do Funchal

Um incêndio de grandes dimensões destruiu ao final da tarde desta sexta-feira um antigo edifício da Insular de Moinhos, no centro do Funchal, na Madeira. Segundo o Correio da Manhã, os bombeiros tiveram ainda que resgatar uma pessoa que estava em perigo no terceiro andar do prédio com recurso a uma escada. e ainda estão a tentar controlar as chamas.

O edifício estava degradado e servia de casa para pessoas sem-abrigo. O perímetro à volta do prédio teve de ser evacuado por questões de segurança. Segundo noticia o DN Madeira, o prédio ocupa o quarteirão entre a Travessa da Malta e o Largo do Pelourinho, na baixa da cidade. De acordo com as testemunhas, o fogo alastrou aos vários pisos daquele edifício e uma pessoa chegou a ser vista a pedir auxílio no terceiro andar do edifício.

As imagens dos vídeos que começam a ser partilhados nas redes sociais mostram a grande dimensão dos incêndios e que as chamas estão ainda a consumir os vários pisos do prédio. No local encontram-se duas corporações de bombeiros do Funchal, os Sapadores e os Voluntários Madeirenses, vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), assistidas por quatro viaturas autotanques e duas ambulâncias.

Segundo a agência Lusa, nas imediações do local existem habitações e estabelecimentos comerciais.

A redação do Diário de Notícias da Madeira, situada junto ao edifício, foi evacuada por questões de segurança, avança o mesmo jornal.

